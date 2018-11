Astras Kalniņas kruīzu stāsti: ja neceļojam, ļoti daudz sev atņemam

"Tūrisma Gids" ceļojumu stāstu vakaru par kruīziem tūrisma firmas "Baltic GSA" pārdošanas vadītāja Astra Kalniņa sāka ar stereotipu laušanu, jo ap šo ceļošanas veidu tādu ir ne mazums. Pirmkārt, par to, ka, lai arī gandrīz katrs Latvijā uzskata sevi par kruīzus baudījušu, jo ar "Tallink" kuģi devies uz Stokholmu, tā vis nav. Minētais ir tikai prāmis, kas aizved ceļotāju no punkta A uz punktu B, bet īsts kruīzs ir kas pavisam cits – peldoša luksusa viesnīca, kas sava ceļa laikā piestāj vairākās ostās. Otrs izplatīts stereotips esot tas, ka kruīza ceļojums vienmēr ir ļoti dārgs un domāts vecāka gadagājuma cilvēkiem. Mūsdienās kruīzs varot būt gan pavisam lēts, gan ļoti dārgs, turklāt tā būs laba atpūta, piemēram, ģimenēm ar bērniem, kam uz kuģa būs lērums izklaižu, skaidro Astra. Viņa piebilst, ka pasaule ir tik liela un tajā ir tik daudz, ko redzēt, ka neceļojot sevi ļoti ierobežojam, un kruīzi, kas ir viens no straujāk augošajiem tūrisma lauciņiem, atrodami visām gaumēm. Tieši par to arī bija viņas stāsti 21. novembra vakarā ceļotāju krodziņā "Dēkainis".

Astras Kalniņas pieredze, ceļojot un stāstot citiem par kruīziem, ir vairāk nekā 16 gadus ilga, un šoziem viņa šādā kuģī plāno apbraukt apkārt Dienvidamerikai, tomēr viss sācies kādā tūrisma izstādē divtūkstošo gadu sākumā, un pirmā sadarbība bijusi ar "Costa" kruīzu kompāniju. Tolaik Latvijas ceļotājiem absolūti nezināmais ceļošanas veids – kruīza kuģi – bijis stereotipu ieskauts un to pieņēma ļoti lēni, atceras Astra. Pirmos divus gadus viņas tūrisma kompānija nesaņēma nevienu pasūtījumu šādiem ceļojumiem, bet, kad aizbraukuši pirmie divi ceļotāji, no mutes mutē izplatījušies stāsti un pozitīvās atsauksmes. Foto: Privātais arhīvs Pašai Astrai skaistas atmiņas saistās ar ļoti daudziem kruīzu maršrutiem, piemēram, Itālijas Kapri salā un rakstnieka Aksela Muntes vietās pabūts vairākas reizes. "Kapri nekad nevar būt par daudz. Tur ir ārkārtīgi skaisti," stāsta Astra Kalniņa, rādot attēlu, kur redzamas leģendārās kāpnes uz Anakapri, par ko tik daudzi ziemeļnieki, lasot "Stāsts par Sanmikelu", sapņojuši vairākās paaudzēs. Tāpat apbrīnas vērts bijis brauciens ar laivām uz zilā ūdens rotāto grotu, kur citādi nav iespējams nokļūt. Interesants fakts, ko min ceļotāja un tūrisma uzņēmēja, ir, ka itāļi ļoti sargājot savu tirgu, un no kruīza uz salu braucienus nodrošina tikai vietējie kuģīši. Foto: Astra Kalniņa Tomēr par pašu skaistāko kruīzu maršrutu Astra Kalniņa sauc Norvēģijas fjordus. Protams, ļoti no svara esot tas, cik labs ir laiks aiz loga, bet, ja laikapstākļi lutina, tad skatus, ko var baudīt šāda kruīza laikā, var salīdzināt ar skaistāko izrādi. "Nevarēju aiziet gulēt, lai arī zināju, ka nākamajā rītā jāceļas agri. Tik ļoti skaisti tas bija!" atceras Astra. Runājot par šo kruīzu maršrutu, viņai ir arī vairāki ieteikumi. Pirmkārt, labākais laiks, kad tajā doties, ir jūnijs, kad ziemeļos valda baltās naktis un iespējams baudīt vissatriecošākos skatus. Otrkārt, vērts izvēlēties kajīti ar balkonu vai vismaz logu, par to piemaksājot, jo visu skaistumu izbaudīt, stāvot uz vaļēja klāja, vienkārši fiziski neesot iespējams. Viņa arī stāsta, ka liels piedzīvojums šajā kruīzā bijis lidojums ar helikopteru vienā no pieturām. Runājot par pieturām, tās katru dienu ir citas, un arī tā ir viena no kruīza burvībām, jo katru rītu mosties citā, brīnišķīgā vietā, netērējot dārgās brīvdienu stundas ceļā. Astra iesaka izvērtēt un iepriekš izpētīt kruīza piedāvājumu – daudzviet esot vērts izmantot piedāvātās dienas ekskursijas, piemēram, Meksikā tās ļauj apmeklēt privātās pludmales bez papildu samaksas, bet citur tikpat labi varot iepazīt galamērķi, tā sakot, "uz savu galvu". Foto: Astra Kalniņa Tāpat lieta, kas uz kruīza kuģiem esot aizraujoša, ir šovi un priekšnesumi, par kuru kvalitāti un daudzveidību visas kompānijas savā starpā sacenšas. Tā ceļojuma laikā iespējams baudīt gan muzikālus augstas klases priekšnesumus (piemēram, uz "Cunard" kuģiem mēdz spēlēt pat Lielbritānijas nacionālais simfoniskais orķestris, kas šīs kompānijas kuģus izmanto nokļūšanai Ņujorkā), gan pasaules līmeņa cirka izrādes (piemēram, "Cirque du Soleil" uz MSC grupas kuģiem), gan teātra izrādes un Brodvejas mūziklus. Foto: DELFI Tāpat kā par māksliniekiem, kruīza kompānijas sacenšas arī par labākajām atrakcijām un smalkākajiem jauninājumiem. Astra stāstu vakara dalībniekiem rādīja gan iespaidīgas divlīmeņu kartinga trases uz kuģa jumta, gan "Aerodium" vēja tuneļa, gan "zip line" un ūdens atrakciju parka, kā arī robotizēta bāra un daudzu citu neparastu izklaižu attēlus. Un visu nemaz neesot iespējams parādīt un izstāstīt. "Pietiktu tam kuģim iebraukt jūrā un noenkuroties uz nedēļu – tāpat būtu ko skatīt un baudīt!" pārliecināta ceļotāja. Protams, arī gastronomisko baudu netrūkstot un varot nogaršot visdažādākos labumus visas dienas garumā, turklāt nākamajā rītā sākt visu no gala. Astrai izdevies paviesoties arī "aiz priekškara" – kruīza kuģa virtuvē un uz komandtiltiņa. Interesanti, ka, piemēram, ultraluksusa klases kuģos viesmīļi restorānā, apkalpojot viesus, vienmēr saucot tos vārdos un attieksme esot ļoti personiska, piemēram, lai visus atcerētos, virtuvē pat piestiprināta ikviena tā brīža pasažiera fotogrāfija ar vārdu, tādējādi apkalpojošais personāls it viegli tiekot galā. Un šis ir tikai viens no daudzu gadu gaitā izkoptajiem viesmīlības trikiem uz kruīza kuģiem. Nobeigumā Astra stāstīja par dažādajām kruīzu kompānijām un to veidiem. Ja vienam patīk luksusa klases lielie "Oasis" kuģi, tad citam vairāk pie sirds iet smalkie ultraluksusa klases kuģi, kas ir mazāki, bet izceļas ar to, ka gandrīz katram pasažierim ir savs sulainis, kas mācījies smalkākajā Anglijas sulaiņu skolā, kur skolo arī karaliskās ģimenes apkalpojošo personālu, kā arī citiem papildu labumiem. Pilnīgi cits stāsts ir ekspedīciju kruīzi, kas ved uz vietām, kur citādi nekad nenokļūtu, piemēram, Antarktīdu vai kādām salām, bet kā pavadoņi tajos dodas izcili zinātnieki, kas spēj pastāstīt lietas, ko grāmatās neizlasīt. Ja arī tevi ieinteresējuši kruīzu ceļojumi, piedāvājam piedalīties stāstu konkursā un laimēt kruīzu pa Vidusjūru divām personām. Viss, kas jādara, lai piedalītos, ir jāatsūta savs ceļojuma apraksts un fotogrāfijas. Ar konkursa noteikumiem vari iepazīties šeit.