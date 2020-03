Saistībā ar izsludināto ārkārtas stāvokli un papildus noteiktajiem ierobežojumiem atcelts Siguldas Šūpoļu festivāls, kas ik gadu Lieldienu laikā priecē novada ģimenes un pilsētas viesus ar vairāk nekā 100 unikālām šūpolēm, dabas objektiem un dažādām svētku aktivitātēm, pastāstīja Siguldas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja Sindija Brikmane.

Festivāla līdzautoru idejas tiks apkopotas un izvērtētas, lai nākamajā gadā tās varētu īstenot, pārsteidzot apmeklētājus ar visu jauno un vēl nebijušo. Taču šobrīd, laikā, kad turpinās Covid-19 izplatība, Sigulda ar akciju "#satiecsevi" aicina doties pastaigās pa mazāk zināmiem maršrutiem, mudinot cilvēkus būt atbildīgiem un publiskās vietās uzturēties tikai tad, ja tas patiešām nepieciešams.

Līdz ar Šūpoļu festivāla atcelšanu, nenotiks arī vairāki plānotie pasākumi – atraktīvais Zaķu skrējiens, amatnieku un mājražotāju tirdziņš, kā arī koncerti un sporta aktivitātes, kas bija paredzētas festivāla laikā: mūzikas vokālistu kvarteta "A'baronin Ensemble" koncerts "Lieldienu kantātes", koncerts "ATMO[SFĒRAS]" un tradicionālais Lieldienu volejbola turnīrs. Arī Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka īpašās "dabas šūpoles" šogad netiks izvietotas, tā vietā aicinot iedzīvotājus apmeklēt mazāk zināmas dabas takas un tūrisma objektus.

Unikālo Šūpoļu festivālu tradicionāli apmeklēja vairāki desmiti tūkstoši apmeklētāju no visas Latvijas un ārvalstīm. Pērn starp vides objektu autoriem bija festivāla līdzautors SIA "Ramei", kā arī mūziķi no grupām "Dziļi violets", "Bur mani" un "Dzelzs vilks", Siguldas Balonu festivāls, "Latvijas zīmolu tops" komanda, kā arī Siguldas novada uzņēmēji un izglītības iestāžu audzēkņi. Apmeklētāju vislielāko atsaucību ieguva Siguldas novadnieku šūpoles "Mehāniskais zirgs", kas darinātas no automašīnas "VAZ", kā arī "S! Šūpoļkaruselis".