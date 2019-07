Atklāts augstākais skatu tornis Lietuvā

Piektdien, 12. jūlijā, apmeklētājiem tika atvērts Birštonas skatu tornis, kas tagad ir augstākais skatu tornis Lietuvā. Tornis tika uzbūvēts Nemunas deltas reģionālajā parkā un ir 51 metru augsts. Līdz šim Nemunas loku ainavu bija iespējams redzēt tikai no gaisa balona vai fotogrāfijās, taču tagad atliks mērot 300 soļus, lai savām acīm baudītu skaisto ainavu.

Visa torņa augstums ir 51 metrs, taču skatu torņa platforma sasniedz 45 metru augstumu. Līdz ar torņa ievērojamo augstumu, tajā ir izveidotas sešas atpūtas platformas, kur atvilkt elpu, jo ir grūti pārvarēt šādu augstumu bez atpūtas. Tērauda metāla konstrukcija ir dekorēta ar lapegles paneļiem un trīsstūrveida lodziņiem. Torņa taisnstūra forma ar ažūra jumtiņu turpina lietuviešu arhitektūras tradīciju, atgādinot veco koka pils torņu formu un baznīcas zvanu torņu arhitektūru. Torņa simboliku atdzīvina konstrukcijā atstātās atveres – mazi lodziņi, caur kuriem ieplūst gaisma un var vērot ainavu.

Vieta skatu tornim tika izvēlēta jau 1997. gadā, kad Lietuvas Republikas valdība apstiprināja Nemunas loku reģionālā parka plānošanas shēmu. Plānošanas shēma ir galvenais dokuments, kurā noteikta kārtība, lai šo unikālo teritoriju aizsargātu, pārvaldītu un pareizi to apsaimniekotu. Jau tajā laikā Birštonas pašvaldībai bija sapnis uzcelt skatu torni, no kura pavērtos apkārtnes skaistums un dabas unikalitāte.

Šī skatu torņa pasūtītājs bija Valsts aizsargājamo teritoriju dienests, projektētāji – UAB "Prosfera" un arhitekts Donatas Malinauskas, darbus veica UAB "Empower-Fidelitas". Galvenā speciāliste R. Milušauskiene (R. Milušauskienė).

Ērtākais veids, kā sasniegt torni – ejot kājām

Torņa atrašanās vieta ietekmē arī infrastruktūras iespējas, kas reģionālajos parkos ir stingri ierobežotas, tādēļ šo torni ērtāk ir sasniegt, ejot kājām. Ja esat ieradušies Birštonā ar automašīnu, ieteicams to atstāt kūrorta rajonā (tuvākā autostāvvieta ir blakus Norfa iepirkšanās centram) – no turienes tornis ir sasniedzams mazāk nekā 20 minūšu laikā. Ja apmeklētāju skaits ir mazāks, automašīnu var atstāt autostāvvietā blakus restorānam "Seklytėlė" vai "Royal SPA Residence". No turienes līdz tornim ir vien 10 minūtes.

Pirmajās dienās torņa darba laiks būs ierobežots

Augstākais Lietuvas skatu tornis būs atvērts katru dienu no pulksten 7 līdz 22. Lai nodrošinātu apmeklētāju drošību, apmeklētāju plūsma, īpaši pirmajās dienās, tiks regulēta, jo vienlaicīgi tornī var būt ne vairāk kā 40 cilvēki. Tornis būs atvērts visa gada garumā, tāpēc apmeklētāji tiek aicināti nesteigties apmeklēt to tūlīt pēc atvēršanas, visticamāk, būs vairāk ziņkārīgo apmeklētāju un iespējamas rindas vai satiksmes traucējumi.

Birštonas ir starptautisko veselības aprūpes pakalpojumu kūrortpilsēta Lietuvā, kas slavena ar savu unikālo dabu, Nemunas līkumiem, minerālūdeni un karaliskās ģimenes saknēm. Kūrorts apdāvināts ar dabas bagātību: plūstošiem minerālūdens avotiem, ārstnieciskajām dūņām, tīru gaisu un veselībai draudzīgu klimatu. Kūrorts lepojas ar Eiropā atzītu un vērtējamo minerālūdeni, kas satur daudz broma.

