Atsākas iespaidīgie gaismas un skaņas šovi grandiozajā Burvju strūklakā Barselonā

Barselona lepojas ar vienu no iespaidīgākajām strūklakām pasaulē – Monžuika jeb Burvju strūklaku. Iespaidīgais objekts atrodas avēnijas "Avinguda de la Reina Maria Cristina" galā, netālu no "Placa d'Espanya" skvēra, kas tiek uzskatīts par vienu no skaistākajiem visā Spānijā. No 1. marta atgriezīsies iespēja pieredzēt strūklakas gaismas un skaņas šovus, līdz strūklaka atkal tiks ieziemota nākamā gada janvārī.

Burvju strūklaka, tāpat kā lielākā daļa apkārtējās teritorijas, uzbūvēta 1929. gadā Barselonas starptautiskajai izstādei. Strūklakas dizainers, kataloniešu arhitekts un inženieris Karless Buigass plānu par dekoratīvo ūdens objektu iesniedza gadu pirms izstādes.

Daudzi uzskatīja, ka projekts ir pārāk ambiciozs, lai to īstenotu, nemaz nerunājot par to, ka objektu nebūtu iespējams pabeigt laikā. Galu galā vairāk nekā 3000 strādniekiem tika uzticēts strādāt pie šīs ieceres, un mazāk nekā gada laikā burvju strūklaka tika pabeigta. Pirmo ūdens šovu tā piedzīvoja vienu dienu pirms izstādes atklāšanas.

Spānijas pilsoņu kara laikā strūklaka tika smagi bojāta un pēc rekonstrukcijas atkal sāka darboties tikai 1955. gadā. Apmēram 30 gadus vēlāk tā tika papildināta ar gaismām un līdz 1992. gada vasaras olimpiskajām spēlēm pilnībā atjaunota. Šis ir viens no vērienīgākajiem objektiem, ko skatīt, viesojoties Barselonā.

Monžuika strūklaka ir iespaidīgs krāsu, gaismas, kustību, mūzikas un ūdens akrobātikas objekts – sajaucot šos elementus kopā pareizās kombinācijās, savām acīm var pieredzēt īstu maģiju. Pateicoties hidrauliskajām funkcijām un apgaismojumam, strūklaka var radīt apmēram septiņus miljardus gaismas un ūdens kombināciju.

Strūklaka izsmidzina vairāk nekā 2600 litrus ūdens sekundē caur 3620 sprauslām (no tām augstākā – 50 metri), lai radītu elpu aizraujošu efektu. Vērienīgais ūdens un gaismu šovs, kas nedēļas nogalēs tiek piedāvāts ik pēc pusstundas, ietver arī muzikālo noformējumu – te skan mūsdienu popdziesmas, Fredija Merkūrija un Monseratas Kavaljē dziesma "Barcelona" un skaņdarbi no tādām kulta filmām kā "Krusttēvs" un "Gredzenu pavēlnieks".

Uzzini, kādos laikos pieredzēt vērienīgo gaismas un skaņas šovu, klikšķinot te. Par šovu nav jāmaksā, taču ir iespēja pieteikties diva veida ekskursijām: izbraucienam ar velosipēdu vakarā pa Barselonu, izpētot vecpilsētu un pieredzot strūklakas šovu saulrieta laikā (maksa – 30 eiro), vai dodoties naksnīgā ekskursijā ar mikroautobusu, pirms strūklakas šova apskatot apkārtnes populārākos objektus un pēc tam dodoties atpakaļ uz vecpilsētu, kur vakaru noslēgt modernā jumta bārā ar glāzi sangrijas (maksa –40 eiro).

