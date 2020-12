2020. gada jūnijā "Delfi" publicēja stāstu par 45 gadus veco rīdzinieku Oļegu Rezņiku, kuru neveiksmes biznesā un privātajā dzīvē aizvedušas no Latvijas uz tālo Gambiju – valsti, kas 17. gadsimtā bija Kurzemes kolonija. Tur vīrietis sāka dzīvi no nulles, apliecināja sevi un kļuva par lielākās viesnīcu ķēdes "Djeliba Leisure Group" komercdirektoru. Decembra izskaņā, atskatoties uz aizejošo gadu un šī gada stāstu varoņiem, nolēmām pajautāt Oļegam, kā viņam klājas jaunajos apstākļos, kad lielākajā daļā pasaules viesnīcu bizness mirst.



"Mums viss ir labi!" tālrunī atskan Rezņika priecīgā balss. "Lasu Latvijas ziņas, mati ceļas stāvus! Tādi cipari, bažījos par vecākiem! Neloģiski ierobežojumi... Gambijā nekā tāda nav."

Oļegs stāsta, ka Gambijā tūrisma sezona sākusies, kā bija paredzēts, oktobrī. Protams, tā nav tik aktīva pasaulē valdošās pandēmijas dēļ, tomēr ir visnotaļ ņipra: "Atstājām darba režīmā vislabāko viesnīcu "Tamala Beach Resort" ar pieciem baseiniem. Ja agrāk šajā laikā bija aizņemti 600 numuri, tad tagad tie ir simt. Taču konkurentiem ir daudz sērīgāk – daudzas viesnīcas nemaz neatsāka darbu, citās valda tukšums. Es teiktu, ka mēs visus uzvarējām, jo spējām pielāgoties un "bombardējām" "Facebook" un "Instagram". Darbs ir tik saspringts, ka neizdodas izgulēties.

Puse tūristu ir vietējie, esmu iemācījies ar viņiem strādāt: valsts nav turīga, taču es zinu, kā veidot saistošus piedāvājumus pat dārgajā segmentā. Tāpat pie mums lido no Beļģijas, Anglijas, sāka arī no Spānijas: divi trīs regulārie reisi nedēļā. Mans partneris no Latvijas mierīgi atlidoja caur Varšavu un Briseli."

Ja vēl augustā un septembrī Gambijā tika fiksēts inficēšanās gadījumu skaita uzliesmojums, tad tagad, kā apgalvo Oļegs Rezņiks, gar okeāna piekrasti izkārtojušies kūrorti kļuvuši par zonu bez Covid-19:

Statistikā uzrāda dažus saslimšanas gadījumus dienā pa visu valsti, taču te neko ne redzam, ne jūtam. Viss darbojas, visi brīvi dzīvo. Protams, tie, kas ir izdzīvojuši bez tūristiem.

Kad ierodas viesi no Eiropas, sākumā visi ir maskās un no visa baidās – uzņemšanā viņus sagaida mūsu darbinieki, kam arī ir aizsargmaskas, un izskaidro, ka te ir zona bez kovida. Jau pirmajā vakarā viesi atbrīvojas no maskām, restorānos masku nav nevienam... Nepieciešamības gadījumā jebkurā brīdī varam organizēt analīzes – te ir viss nepieciešamais. Taču tādas vajadzības nav bijis. Saprotu, ka valsts ir nabadzīga un, ja te sāksies vilnis, diezin vai tiksim galā, bet pagaidām izskatās, ka mums ir lielas izredzes izsprukt sveikā."

Nedēļu ilga atpūta "Tamala Beach Resort" ar iekļautām brokastīm maksājot 400 eiro divām personām, stāsta Rezņiks. "Tas ir ļoti lēti! Galvenais – atkļūt līdz šejienei. Uz Ziemassvētkiem rīkosim greznu barbekjū bufeti, ēdienkartē – no grilēta omāra safrāna mērcē un ceptai barakudai līdz jēram piparmētru mērcē un Jaungada vēja kūkām.

Vakariņas vienai personai maksā 50 eiro, pārim – 80. Uz Jaungada sagaidīšanu esam uzaicinājuši leģendāru rokgrupu no Senegālas "Orchestra Baobab" – paredzēts koncerts 1000 cilvēkiem pie galdiņiem ap baseinu. Biļetes maksās no 50 līdz 100 eiro vienai personai. Vārdu sakot, pats sevi apskaužu! Ceru, ka tuvākajos gados maniem tautiešiem būs iespēja novērtēt bijušās Kurzemes kolonijas viesmīlību – darīšu visu iespējamo, lai tā notiktu!"

