Atvērtās dienas laukos: aicina apciemot 194 saimniecības Latvijā un Lietuvā

Straujiem soļiem tuvojas maijs, un līdz ar to gan Latvijā, gan Lietuvā gaidāmas vairākas brīvas dienas, kuras daudzi no mums vēlas izmantot atpūtai, kādam tuvākam vai tālākam ceļojumam un jaunu iespaidu gūšanai. Arī šogad "Lauku ceļotājs" rīko lauku apceļošanas un iepazīšanas pasākumu "Atvērtās dienas laukos", kas jau kļuvušas par tradīciju – iesākt vasaras tūrisma un ražošanas sezonu ar plaši atvērtām durvīm, aicinot visus interesentus uz lauku saimniecībām, lai iepazīstinātu ar bagātīgo piedāvājumu, ko var ieraudzīt, nogaršot, sadzirdēt un sajust laukos.

Šajā gadā akcija noritēs divās nedēļas nogalēs – no 4. līdz 6. maijam Latvijā un no 10. līdz 12. maijam Lietuvā. Atšķirīgi datumi izvēlēti, lai apmeklētāji varētu paspēt apceļot pēc iespējas vairāk saimniecību abās valstīs, kā arī tie, kam nav iespēja apmeklēt akciju kādā no nedēļas nogalēm, to var darīt otrā nedēļas nogalē. Latvijā akcija notiks svētku brīvdienās, aicinot doties uz laukiem, lai sveiktu Latviju – daudzas saimniecības aicina ciemos uz "Baltā galdauta svētkiem". Savukārt Lietuvā akcijas nedēļas nogalē tiek svinēta Mātes diena. Kopīgs brauciens uz laukiem ir jauks veids, kā svinēt svētkus!

Akcijas mērķis ir popularizēt laukus. Organizatori aicina iepazīt lauku dzīvi, nobaudīt laukos audzētus, ražotus, gatavotus produktus, izbaudīt aktivitātes un sajūtas, ko var piedzīvot tikai tur, kā arī jauki pavadīt maija brīvdienas ceļojumā.

"Lauku ceļotājs" šo pasākumu rīko sadarbībā ar Lietuvas lauku tūrisma asociāciju. Apmeklētājiem Latvijā un Lietuvā kopā būs atvērtas 194 lauku saimniecības (129 Latvijā un 65 Lietuvā), katra saimniecība viesus gaidīs ar savu īpašo piedāvājumu. Akcijā piedalās naktsmītnes, amatnieki, pirtnieki, pārtikas ražotāji, biškopji, stādu audzētāji, lielās lauku saimniecības, pilis un muižas, atrakciju parki, lauku krodziņi un restorāni, dabas takas un daudzi citi.

Kāpēc doties uz laukiem?

Pirmkārt, akcijas dienās saimnieki piedāvā atlaides, īpaši sagatavotus pasākumus un programmas. Akcijas laikā saimniecības rīko izzinošas ekskursijas, koncertus, spēles un rotaļas, gardumu degustācijas, kā arī draudzīgākas cenas saviem produktiem un pakalpojumiem. Saimniecību piedāvājums ir ļoti daudzveidīgs, un katrs varēs atrast sev tīkamāko, pastāstīja Latvijas Lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" prezidente Asnāte Ziemele.

Otrkārt, tā ir iespēja paviesoties pie tādiem saimniekiem, kas ikdienā vairāk laika velta ražošanai, vai arī ir sastopami ar savu produkciju tirdziņos, taču šoreiz būs mājās un gaidīs savus ciemiņus. Daudzi uzņēmēji tieši šajās dienās ļauj ielūkoties ražošanas aizkulisēs un izzināt ražošanas procesus. Piemēram, ciemos gaida vairāki mājas vīna un alus brūži, bērzu sulu ražotne, siera ražotnes un daudzi citi. Šajās dienās ciemos gaida arī tādas saimniecības, kas ikdienā tūristus neuzņem, piemēram, savu saimniecību apmeklētājiem atvērs viena no lielākajām sertificētās sēklas ražotājsaimniecībām Latvijā, kur gida pavadībā varēs iepazīties ar pārtikas, sēklas un lopbarības ražošanas procesiem.

Treškārt, nevienā citā reizē tik daudz dažādu saimniecību nebūs atvērtas viesiem vienlaicīgi – tāpēc šī ir laba iespēja doties ceļojumā ar daudziem interesantiem apmeklējumiem un viegli izveidot savu ceļojuma maršrutu.

Organizatori aicina savu apmeklējumu saimniecībās iepriekš saskaņot ar saimniekiem. Vēlamais apmeklējuma laiks: no pulksten 10 līdz 18, bet ieteicams pārbaudīt to pie katras saimniecības akcijas piedāvājuma mājaslapā.

Ar visām saimniecībām, kas piedalās šajā akcijā, iespējams iepazīties šeit.

