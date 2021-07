Augustā Viļņā norisināsies vērienīgs Gaismas festivāls

Pēc gadu ilga pārtraukuma, kuru sekmēja koronavīrusa pandēmija, Viļņā atgriežas Gaismas festivāls, kurš norisināsies no 13. līdz 15. augustam. Festivāla laikā mākslinieki no Lietuvas un citām Eiropas valstīm visā pilsētā prezentēs gandrīz 20 gaismas mākslas darbus un citas radošas, arī sarežģītas gaismas instalācijas, pastāstīja ''Go Vilnius''.

Festivālā savus gada laikā veidotos gaismas mākslas darbus prezentēs pazīstami gaismas mākslinieki no Lietuvas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Rumānijas, Vācijas un Francijas. Viļņas ielās, pilsētas laukumos, kultūrvēsturiskos objektos un pat apstādījumos būs vērojami gandrīz 20 neparasti gaismas objekti. Piemēram, Nīderlandes mākslinieki pārsteigs ar savu gaismas instalāciju ''Hypar'' – izgaismotiem alumīnija klucīšiem, kas pārstāv tehnoloģiju un dabas sinerģiju, kā arī mirgo varavīksnes krāsās, lai izrādītu cieņu pret ikviena cilvēka tiesībām un brīvu izvēli. Savukārt viens no pazīstamākajiem lietuviešu gaismas mākslas veidotājiem Vėjas Aliukas festivāla viesus pārsteigs ar sarežģītu gaismas instalāciju ''Connection'' jeb ''Savienojums'', kas attēlo spēju savienoties, atjaunoties un pielāgoties jebkuriem apstākļiem.

Visas instalācijas būs viegli atrodamas, izmantojot mobilo lietotni, kas īpaši paredzēta, lai apmeklētāji varētu izbaudīt dabas un pilsētas orientieru saplūšanu, apskatīt vecās un jaunās pilsētas daļas, laukumus un zaļās zonas. Piemēram, nesen atjaunotajā Reformatoru dārzā, kas ir 400 gadus vecs Lietuvas reformācijas kustības simbols un saikne starp veco un jauno pilsētu, būs izvietota instalācija ''Jēkaba siena'', kuru veidojis angļu mākslinieks Pārkers Heils.

Viens no pasākuma norises datumiem, 15. augusts, arī iezīmē Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanu – lietuviešu svētkus, kas apvieno gan pagānu, gan kristīgās tradīcijas, kā arī simbolisku abu reliģiju apgaismošanu.

Gaismas festivāla apmeklētājiem būs jāievēro Covid-19 izplatību ierobežojošie pasākumi, jāpiekopj fiziskā distancēšanās un jālieto sejas aizsargmaskas.

Vairāk par Viļņas Gaismas festivālu uzzini šeit. Bet turpinājumā neliels ieskaits 2020. gada janvārī aizvadītā Gaismas festivāla norisē.

