Bailes no saslimšanas un apgrūtināta plānošana: kāpēc japāņi mazāk vēlas ceļot nekā citi

2022. gadā veiktās starptautiskās kompānijas "Morning Consult" aptaujas rezultāti liecina, ka 35 procenti japāņu nevēlētos ceļot otrreiz dzīvē. Tas ir procentuāli lielākais skaits no visām valstīm, raksta CNN un skaidro rezultātu iemeslus.

Tetsu Nakamura, Tamagavas universitātes profesors un tūrisma uzvedības un psiholoģijas speciālists, norāda, ka rezultāti nav pārsteidzoši. CNN citē ekspertu: "2019. gadā, pat pirms pandēmijas, tikai 10 procenti japāņu vismaz reizi gadā ceļoja uz ārzemēm. Daudziem japāņiem šķiet, ka ceļošana uz ārvalstīm ir laikietilpīga un tas prasa daudz laika, prasmju un plānošanas."

Saskaņā ar pētījumu, ko Nakamura veica 2016. gadā, ir tādi, kurus viņš sauc par "pasīvistiem" – tie, kas saka, ka vēlas ceļot uz ārzemēm, bet nedara to, un "noliedzēji" – cilvēki, kuri neizrāda interesi par ārvalstu apceļošanu un arī nedara to. Šīs divas grupas kopā veido aptuveni 70 procentus respondentu viņa pirms pandēmijas pētījumā, un "noliedzējus" veido aptuveni 30 procenti no tiem. Dažiem no šiem "nekad neceļotājiem" pietiek ar iekšzemes ceļojumiem Japānā.

Japānas aviācijas un ceļojumu analītiķis Kotaro Toriumi uzskata, ka japāņi neapgrūtina sevi ar došanos ceļojumos, jo viņiem šķiet, ka plānošana ir sarežģīta, tostarp papildus jādomā par sevis pasargāšanu no infekcijas riska. Toriumi apgalvo, ka pandēmija mainījusi "japāņu domāšanu". "Cilvēki, kuri kādreiz ceļoja, tagad baidās doties uz ārzemēm, jo inficēšanās risks joprojām ir, taču viņiem ir ērti ceļot iekšzemē. Domāju, ka cilvēki aizvien vairāk saprot, ka Japānā ir daudz pievilcīgu tūrisma vietu un viņi var izklaidēties, nedodoties uz ārzemēm." Analītiķis atzīmē, ka cilvēki, kuri saka, ka "nekad vairs nevēlas ceļot", iespējams, nevēlēsies ceļot, līdz pandēmija ir pilnībā beigusies.

Jāņem vērā arī ceļojuma izmaksas. Jenas kurss ir vājākais pēdējo 10 gadu laikā, un daudziem japāņu strādniekiem nav bijis paaugstinājuma 30 gadus, raksta CNN. Mazāki ienākumi nozīmē, ka jaunieši vēlas palikt mājās un izpētīt tuvumā esošās vietas.

"Salīdzinot ar vecāko paaudzi, jauniešiem ir mazāka iespēja doties uz ārzemēm, jo viņiem nav daudz naudas. Turklāt vairākiem jauniešiem tiešsaistes izklaide vai viedtālruņu spēles šķiet patīkamākas nekā ceļošana uz ārzemēm," skaidro Toriumi. "Daudzi vecāka gadagājuma cilvēki vēlētos atkal ceļot uz ārzemēm pēc tam, kad kovids būs apkarots."

Nakamura pētījumi liecina, ka ārējais spiediens neietekmē to japāņu attieksmi, kuriem ceļot vienmēr paticis. "Cilvēki, kuriem vienmēr bijusi pozitīva attieksme pret ceļošanu uz ārzemēm, cenšas to darīt, tiklīdz viņiem ir iespēja," saka Nakamura. "Tas attiecas gan uz pirms, gan pēc pandēmijas laiku." Viņš saka – tie japāņi, kas šobrīd atkal ceļo, ir cilvēki, kas izbauda to un nevar sagaidīt, kad atkal un atkal dosies ceļā.

Saskaņā ar jaunākajiem Japānas Nacionālās tūrisma organizācijas datiem, Japānas ārzemju ceļotāju skaits 2022. gadā samazinājies par 86,2 procentiem, kas ir aptuveni 2,7 miljoni cilvēku, salīdzinot ar 20 miljoniem 2019. gadā. Toriumi rezumē: "Tie, kas kādreiz ceļoja tikai tāpēc, ka tas bija lēti, un tie, kuriem ceļošana nekad nav īsti patikusi, to tagad vienkārši vairs nedara."