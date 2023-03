Bali plāno aizliegt tūristiem nomāt motorollerus

Ārvalstu tūristiem varētu aizliegt īrēt motociklus un motorollerus Indonēzijas salā Bali, jo tās gubernators Vejans Kostners vēlas cīnīties pret tūristu izraisītajiem ceļu satiksmes pārkāpumiem un "slikto uzvedību", vēsta ārvalstu mediji.

Lai gan tieši motorolleri ir izplatītākais un ērtākais transports, ar ko izpētīt šo Indonēzijas salu, Kostners norāda, ka tūristi turpmāk drīkstēs iznomāt tikai automašīnas, lai ceļotu pa salu. Šādā veidā valdība vēlas cīnīties pret ārzemniekiem, kuri brauc ar motorolleriem un skūteriem bez derīgiem dokumentiem un ķiverēm, turklāt dara to pārgalvīgi, kā arī izmanto viltotas Indonēzijas ID kartes un vilto transportlīdzekļa numura zīmes.

Kosters sacīja, ka iniciatīvas mērķis ir novērst nekārtības, tūrisma nozarei atgūstoties no pandēmijas. Tā kā to nevarēja izdarīt pandēmijas laikā, jo uz salas gluži vienkārši nebija tūristu, jaunus noteikumus sāk ieviest tagad, reaģējot uz situāciju, kuru rada atpūtnieki no ārzemēm. Kostners mudina tūristus nomāt automašīnas no tūrisma aģentūrām un būt atbildīgiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

Taču tas vēl nav viss – Bali gubernators sola, ka viņa vadītā valdība plāno cīnīties ar ārvalstu tūristiem, kas salā strādā nelegāli un starp tiem, iespējams, tiks iekļauti arī "digitālie nomadi" – cilvēki, kas attālināti strādā citā vietā pasaulē, ne savā dzimtenē.