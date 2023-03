Baobaba koka māja: guli zem zvaigznēm, dabas skaņu un Āfrikas tuksneša burvības apņemts

Skaistajā Okavango deltā Botsvānā slejas skulpturāla māja baobaba koka izskatā. "Baobab Treehouse" ir daļa no "Xigera Safari Lodge" viesnīcas un atrodas apmēram viena kilometra attālumā no galvenās ēkas, piedāvājot nošķirtībā no citiem viesiem izbaudīt Āfrikas dabas skaņas un pirmatnējo skaistumu.

Baobaba izskata tērauda namiņš slejas teju 10 metru augstumā virs palienām vietējo tropu koku krotonu audzes vidū, un no visiem trim tā stāviem paveras neticami skati uz Okavango deltu. Naktsmītnes struktūras dizains veidots, iedvesmojoties no Dienvidāfrikas izcilā ainavu mākslinieka Džeikoba Hendrika Pjēra (Jacobus Hendrik Pierneef) gleznas ar vientuļu baobaba koku.

Namiņa "stumbra" iekšpuses pirmajā stāvā atrodas plaša vannasistaba, no kuras spirālveida kāpnes ved uz guļamistabu, kas iekārtota koka mēbelēm, ko veidojuši tādi atpazīstami dizaineri kā Džons Vogels (John Vogel), Čuma Maveni (Čuma Maweni) un Ādams Birčs (Adam Birch). Gan guļamistabai, gan vannasistabai ir audekla sienas ar rāvējslēdzēju, lai iekštelpu varētu pilnībā "atvērt" ārējai videi. Pat tad, kad "sienas" ir aizvērtas, apkārtējo putnu, dzīvnieku un kukaiņu skaņas ieplūst namiņā caur koka zariem līdzīgajiem elementiem un logiem. Savukārt, guļot gultā, paveras skats uz bezgalīgajām Bostvānas debesīm.

"Baobaba virsotne" – trešais stāvs – veidots kā brīvdabas terase, tādēļ ir īstā vieta, kur pilnībā izbaudīt deltas panorāmas skatus. Te var atpūsties, lasīt un netraucēti vērot deltā mītošo dzīvnieku dienas gaitas. Pēc pusdienām te redzami iespaidīgi saulrieti, kurus var baudīt, ieturot piknika stila vakariņas uz terases, bet pēc tumsas iestāšanās virs galvām paveras bezgalīgs zvaigžņu jums.

Rakstā izmantotie avoti: "Elite Traveler", "Xigera Safari Lodge" mājaslapa.