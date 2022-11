Bauskas pilī apskatāms unikāls mūzikas instruments Baltijā – dubultais virdžināls

Bauskas pils muzejs nupat, 3. novembrī, savā kolekcijā guvis neparastu mūzikas instrumentu – dubulto virdžinālu. Tas ir unikāls guvums mūzikas pasaulē ne tikai Latvijas, bet visas Baltijas mērogā, jo šāda, 17. gadsimta virdžināla prototipa kopija, līdz šim Baltijā nav bijusi.

Bauskas pils muzeja speciāliste Ruta Garklāva stāsta, ka mūzikas instruments izgatavots pēc 1623. gada virdžināla prototipa, kura oriģinālautors ir Johaness Rukers no Rukeru dzimtas. Oriģināls šim instrumentam glabājas Vācijā, Štutgartē "Landesmuseum Wurttemberg". "Cik mums un pētniekiem zināms, šī konkrētā dubultā virdžināla vizuālais noformējums ir autentisks, pat latīniskie nosaukumi uz instrumenta saglabāti tādi paši. Interesanti, ka ornamenti ar jūrairdziņiem nav veidoti kokgriezumā, bet tas ir apdrukāts papīrs. Tā Rukeru dzimtai bijusi tipiska tehnoloģija. Ir saglabājušies citi ornamentu paraugi un drukas veidnes, ar kurām savulaik spiests šis noformējums," pastāsta muzeja speciāliste.

Dubultvirdžināls Bauskas pilī nav nonācis nejauši. Pils muzeja speciālistu galvenā misija ir rādīt apmeklētājiem vēstures liecības par Bauskas pili un Kurzemes un Zemgales hercogisti 16. un 17. gadsimtā, un virdžināls ir tipisks šī laika mūzikas instruments.

"Kurzemes un Zemgales pirmais hercogs Gothards Ketlers bija vācu izcelsmes, un viņš bija radnieciskām saitēm saistīts ar citiem Eiropas galmiem un, ietekmējoties no redzētā citviet, daudz ko atveda uz hercogisti," zina teikt Garklāva. "Virdžināls ir tipisks šī laika mūzikas instruments. To dēvē par salona instrumentu, kas bija instrumenti, uz kuriem visbiežāk dāmas trenējās mūzikas spēli. No salona instrumentiem tieši virdžināls bija populārākais, jo tas nebija pārāk liels un bija salīdzinoši viegli uz tā iemācīties spēlēt."

Garklāva pastāsta interesantu faktu – vārds "virdžināls" atvasināts no vārda angļu valodā "virgin", kas nozīmē "jaunava", jo visbiežāk šo instrumentu spēlēja jaunas meitenes un to mēdza uzskatīt par "jaunu meiteņu mūzikas instrumentu".