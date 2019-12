Bluķa vakars un lustes tirdziņos: pasākumu ceļvedis Ceturtajā adventē

Ziemassvētki jau klauvē pie durvīm, kas nozīmē, ka laiks vainagā iedegt Ceturtās adventes sveci. Šis ir īstais brīdis, lai gan sapakotu pēdējās dāvanas zem eglītes, gan arī koncertos un pasākumos gūtu Ziemassvētku sajūtu, tāpēc "Tūrisma Gids" izraudzījies interesantas idejas nedēļas nogales pavadīšanai.

Ziemas saulgrieži Pokaiņu mežā



22. decembrī ziemas saulgriežus iespējams atzīmēt aptuveni stundas attālumā no Rīgas – Latvijas Valsts mežu (LVM) Pokaiņu mežā.

No pulksten 13 līdz 16 norisināsies Radošās darbnīcas LVM Pokaiņu meža informācijas centra Kamīntelpā. "Veidosim putnu sēklu bumbiņas ziemai un liesim sveces no izdegušo sveču atlikumiem – materiāli būs pieejami uz vietas, bet mēs priecāsimies redzēt arī no mājām līdzpaņemtus svešu atlikumus," skaidro pasākuma pārstāvji.

Pulksten 15.30 no informācijas centra sāksies došanās Zikurāta kalna virzienā kopā ar Gaismas ģimeni – senlatviešu spēka dziesmu zinātājām – Baltajām dūjām. Bet pulksten 16 norisināsies Uguns rituāls Zikurāta kalnā. Uz ugunskura sildīsies zālīšu tēja un īpašā ajūrvēda putra, ko iecienījuši Pokaiņu meža apmeklētāji.

Ieeja pasākumā: LVM Pokaiņu meža ieejas biļete – 2.50 eiro

Skolēniem, studentiem, pensionāriem, Goda ģimeņu karšu turētājiem – divi eiro

Ģimenes biļete – 6.50 eiro

Ar goda ģimenes karti – seši eiro

Pirmsskolas vecuma bērniem, invalīdiem – ieeja bez maksas.