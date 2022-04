Velosipēdu veidi ir dažādi, un katrs no tiem ir paredzēts konkrētam mērķim, jo, tikai izvēloties savām vajadzībām atbilstošāko velosipēdu, pārvietošanās ar to būs ērta un patīkama. Nepareizi piemeklēts velosipēds var radīt diskomfortu, jo ne visi divriteņi ir piemēroti jebkuram ceļa segumam un slodzei. Tāpēc apkopojām, kādi ir populārākie velosipēdi un kuru no tiem izvēlēties, zinot savas vajadzības.



Tūrisma velosipēds (saukts arī par "kross" velosipēdu) ir ātrs un ērts – tas ir izturīgs un universālākais no plašā piedāvājuma, tādēļ iecienīts Latvijā. Ideāli piemērots, lai brauktu pa kombinētu ceļa segumu un pavadītu brīvo laiku aktīvi, nedomājot par apvidu, jo ietver gan kalnu, gan šosejas velosipēda dinamiku un pilsētas velosipēda komfortu. Labi der ikdienai, ceļošanai un atpūtai, bet nav piemērots sportošanai un ilgstošiem pārbraucieniem pa grūti izbraucamām meža takām. Lai gan vairāk piemērots braukšanai pa cieto segumu, jo tā riepas ir ar nelielu protektoru, tas ir gana spējīgs un ērts, lai izbrauktu arī pa nelīdzenāka reljefa apvidu un grants ceļiem. Turklāt tas visbiežāk aprīkots ar nelielas amplitūdas priekšējo amortizatoru, kas palielina komfortu, braucot pār reljefa nelīdzenumiem. Ja patīk doties atpūtas braucienos dabā un ne vienmēr zini, pa kādu segumu būs jābrauc, šim velosipēdam var piemontēt riepas ar lielāku protektoru, kam ir labāka saķere.