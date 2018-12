Brīvdabas muzejā būs apskatāma izstāde 'Muzeja ieguvumi 2018'

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja izstāžu zālē no 19. decembra līdz 23. aprīlim būs apskatāma izstāde "Muzeja ieguvumi 2018", kurā ir eksponēta daļa no šī gada muzeja krājuma jaunieguvumiem, pastāstīja Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Harita Maniņa.

"Laiks steidzina, bet mūsu pienākums ir pilnveidot pagātnes ainas, lai mēs paši un nākamās paaudzes saprastu, no kurienes mēs nākam. Un varbūt arī to, uz kurieni mēs ejam. No seno tradīciju pasaules uz citu, mainīgu un ne vienmēr saprotamu. Idejas dažkārt pārveidojas un kļūst nesaprotamas, bet lietas, kuras mēs atlasīsim un saglabāsim, paliks nemainīgas un varbūt palīdzēs saprast pagātnes cilvēku centienus," stāsta Brīvdabas muzeja galvenais krājuma glabātājs Mārtiņš Kuplais.

Izstādē "Muzeja ieguvumi 2018" Brīvdabas muzejs eksponē daļu no 2018. gadā iegūtajiem krājuma priekšmetiem un sniedz ieskatu tā dažādībā un, iespējams, lauž tradicionālos priekšstatus par muzeja darbības spektru. Izstādē ir pārstāvēti nosacīti divi tematiskie bloki: latviešu etnogrāfija apvienojumā ar mūsdienu tautas lietišķās mākslas darinājumiem un katoļu dievnamu liturģiskās tekstilijas.

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja krājums katru gadu tiek papildināts ar vērtīgiem priekšmetiem un laikmeta liecībām – darinātām gan mūslaikos, gan senatnē. Priekšmetu ceļš uz muzeju ir dažāds. Muzejs tos iegūst, pērkot no autoriem vai īpašniekiem, kā arī saņemot kā dāvinājumus, ko tie paši atgādā uz muzeju un uztic glabāšanai. Muzeja jaunieguvumus papildina arī darbinieku zinātniskās ekspedīcijās iegūti priekšmeti. Saņemtos priekšmetus novērtē krājuma komisija, kas nosaka, vai konkrētais priekšmets tiks iekļauts kādā no muzeja pamatkrājuma kolekcijām vai palīgkrājumā.

Foto: Publicitātes attēli

Ideja: Aija Jansone

Koncepcija: Mārtiņš Kuplais

Koncepcijas realizācija, priekšmetu atlase: Aija Jansone, Gunta Dimza

Mākslinieciskā ideja: Eva Liepiņa

Tehniskais atbalsts: Līga Depkina, Alberts Krūze, Edgars Melnis, Una Bērziņa, Jolanta Platpīre, Simona Ozola, Imants Vekmans

Noderīga informācija apmeklētājiem