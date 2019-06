Brīvdienas Jelgavā: ko šogad sagaidīt no Smilšu skulptūru festivāla

Tiem, kas vēl nav izlēmuši, kur šajā nedēļas nogalē doties atpūsties, vērts apsvērt ideju par Smilšu skulptūru festivāla apmeklējumu Jelgavā.

13. Starptautiskajā Smilšu skulptūru festivālā "Summer Signs 2019", kas Jelgavā notiek 8. un 9. jūnijā, apstiprināti 15 profesionāli mākslinieki no septiņām valstīm – Latvijas, Somijas, Mongolijas, Ukrainas, Kazahstānas, Krievijas un ASV. Nepilnas nedēļas laikā skulptori Pasta salā iedzīvinājuši šī gada festivāla tēmu "Antīkā pasaule".

Skulptori ļāvušies iztēles plašumiem un tēma interpretēta dažādi. Šis atšķirīgais redzējums festivāla apmeklētājiem sniegs iespēju ne tikai aplūkot unikālos darbus, bet arī rosinās domāt līdzi, kāpēc mākslinieks to atspoguļos tieši šādi.

Festivālā pirmo reizi tiks pārstāvētā Mongolija un Kazahstāna, tāpat arī pēc astoņu gadu pārtraukuma dalībai konkursā izraudzīts mākslinieks no ASV. Šis ir viens no retajiem festivāliem pasaulē, kurš joprojām saglabājis konkursa formātu, radot veselīgu konkurenci un veicinot darbu kvalitāti. Par uzvaru ar iepriekš minēto valstu pārstāvjiem sacenšas citu gadu laureāti un titulēti tēlnieki no Krievijas, Ukrainas un Somijas, savukārt Latviju pārstāv divas skulptores – Agnese Rudzīte-Kirillova un Zīle Ozoliņa-Šneidere.

Smilšu skulptūru parks apmeklētājiem tiks atvērts 8.un 9.jūnijā, kad Pasta salā, kā ierasts par svētku noskaņu rūpēsies iemīļoti mūziķi – "Credo", "Opus Pro", "Dziļi violets" un īpašie viesi no Lietuvas – "Colours of Bubbles", kā arī citi.