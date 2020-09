Ceļā ar Baronu: noslēdzies 800 kilometru garais pārgājiens no Tartu līdz Dundagai

20. septembrī Dundagas pils parka estrādē ar koncertu noslēdzās Imanta Ziedoņa muzeja iedvesmotu mūsdienu Baronu gājiens no Tartu līdz Dundagai. Projekta "Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu" kultūras notikumiem bagātais ceļš Tartu–Dundaga bija vairāk nekā 800 kilometru garš un ilga 31 dienu, pastāstīja projekta pārstāve Kristiāna Salnāja.

Katram mūsdienu Baronam pēc ceļa veikšanas ir uzdevums uzrakstīt savu redzējumu par mūsdienu Latviju. Šie stāsti būs apkopoti digitālajā grāmatā "Tuvie". Digitālo grāmatu līdz ar projektā veidoto izstādi varēs aplūkot Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, sākot no 30. oktobra. Gājiena laikā režisoru Jāņa Rēdliha, Jāņa Holšteina un biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" studentu vadībā uzņemta dokumentālā filma, kura pie skatītājiem nonāks 2021. gadā.

"Šis ceļš noteikti ir kultūras fenomens un kultūras pieredzes piemērs, kad 31 dienas laikā dažādu nozaru pārstāvji dodas ceļā un kopīgi saraksta grāmatu par mūsdienu Latviju. Mēs visi kļūstam tuvāki tajā brīdī. Sākotnēji bija ap 65 mūsdienu Baronu, beigās to sanāca vairāk, ceļā notika negaidīti pavērsieni. Arī ceļa ritumā piedzīvojām dažādas "Ziedoniskas cilpas", un nu šis ceļš ir jau vairāk nekā 800 kilometru garš. Latvijā un Igaunijā netrūkst aizrautīgu, laipnu, izpalīdzīgu un viesmīlīgu cilvēku, kuri ceļā mūs sagaidīja un veidoja savus kultūras notikumus,'' stāsta Ziedoņa muzeja vadītāja Žanete Grende, kura bija kopā ar visiem mūsdienu Baroniem visa ceļā garumā.

Iedvesmojoties no vienas no pirmajām ģeogrāfijas grāmatām Baltijas reģionā "Mūsu Tēvzemes aprakstīšana un daži pielikumi īsumā saņemti", izveidots Baronam veltītais pārgājiena maršruts. Ceļš sadalīts vairākos posmos, un katrs mūsdienu Barons veica daļu no maršruta. Arī portāls "Tūrisma Gids" devās šajā piedzīvojumā, veicot pārgājienu maršrutā Plāņi–Bilska (plašāk lasi te). Mūsdienu Baronu vidū bija arī kultūras nozares pārstāvji, skolotāji, pētnieki, muzeologi un biznesa cilvēki no Latvijas un Igaunijas, Valsts prezidents Egils Levits. Ceļā piedalījās arī Krišjāņa Barona dzimtas pēcteči, Krišjāņa Barona muzejs un 101 gadu jaunā tautasdziesmu zinātāja Elvīra Baldiņa.

Imanta Ziedoņa muzejs notikumu ciklā "Ceļā ar Baronu" visa gada garumā veido vairākus kultūras notikumus, lai stiprinātu nacionālo pašapziņu un ikvienam liktu aizdomāties par savām saknēm un nacionālajām vērtībām. Plašāk par projektu šeit un šeit.