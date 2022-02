Ceļo dīvānā: piecas iedvesmojošas filmas, kas mudinās kravāt somu un doties piedzīvojumos

Galvu reibinošs ceļojums apkārt pasaulei, kas maina dzīvi uz visiem laikiem. Romantiskas brīvdienas kādā šarmantā Eiropas pilsētā, kas iemāca baudīt dzīves sīkumus. Pārgājiens vienatnē pāri tuksnesim, kura laikā nākas saskarties ar savām lielākajām bailēm. Tomēr ne vienmēr jādodas ceļā pašam, dažkārt var ērti iekārtoties dīvānā un ļauties, lai filma aizved uz vistālākajiem un aizraujošākajiem pasaules nostūriem. Lasi tālāk un atklāj piecas iedvesmojošas ceļojumu filmas, bet pēc tam gan – mudīgi kravāt somu un, aidā, piedzīvojumos!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Takas": sievietes solo ceļojums pāri tuksnesim

Filma "Takas" (Tracks, 2013) ir balstīta uz patiesiem notikumiem, stāstot par Robinas Deividsones ceļojumu vienatnē pāri Austrālijas tuksnešiem 2700 km garumā. Neviens netic, ka viņai izdosies veikt ieplānoto maršrutu un palikt dzīvai, bet Robina pierāda pretējo. Šajā deviņus mēnešus ilgajā ceļojumā viņu pavada vienīgi uzticamais suns un četri pašas trenēti kamieļi. Laiku pa laikam uzrodas arī "National Geographic" fotogrāfs Riks Smolans, kurš iemūžina viņas ceļojumu bildēs. Lai gan ierasts, ka līdzīga tipa filmas bieži vien klāsta par garīgajiem vai sevis meklējumiem, tomēr šajā filmā galvenā varone vienkārši grib pabūt viena. Mežonīgajā un nedraudzīgajā vidē Robinai vairākkārtīgi uzglūn nāves briesmas, bet, neskatoties uz to, filma liek sapņot par ceļojumu uz Austrāliju vai došanos kādā varenā piedzīvojumā savā nodabā, kā arī parāda, ka viss ir iespējams, ja vien tam pietiek drosmes un apņēmības. Un, protams, šis ir stāsts par bezbailīgu un spēcīgu sievieti. Šķērsot tuksnesi vienatnē nav joka lieta, jo īpaši 1977. gadā, kad kabatā nav viedtālruņa ar mirgojošu navigācijas bultiņu ekrānā.

"Motociklista dienasgrāmata": ceļa putekļi, piedzīvojumi un pasaulē valdošā nevienlīdzība

Filma "Motociklista dienasgrāmata"(The Motorcycle Diaries, 2004), kas bagātināta ar burvīgu muzikālo skaņu celiņu, aizved krāšņā ceļojumā cauri visai Dienvidamerikai. Filmas sižeta pamatā izmantoti Ernesto Gevaras pieraksti. Uzvārds šķiet kaut kur dzirdēts? Jā, filma stāsta par vēlākā Kubas revolūcijas dalībnieka Če Gevaras jaunības ceļojumu, kas maina viņa dzīvi un iedvesmo tālākajām nākotnes gaitām. Filma ataino Ernesto un viņa drauga Alberto Granado motociklu ekspedīciju, kas 1952. gadā aizved abus puišus četrpadsmit tūkstošus kilometru garā ceļojumā pāri Andiem, gar Čīles piekrasti, cauri Atakamas tuksnesim un Peru džungļiem, kā arī citām aizraujošām Dienvidamerikas vietām. Lai gan sākotnēji puišu mērķis ir izklaide, Dienvidamerikas iepazīšana un piedzīvojumi, tomēr laika gaitā ceļojums iekrāsojas arvien nopietnākos toņos, atklājot sociālo nevienlīdzību, kas valda visapkārt. Tieši te meklējami aizsākumi Gevaras revolucionārajam noskaņojumam. Filma iedvesmo paskatīties uz pasauli ar citām acīm un, nenoliedzami, apsvērt braucienu uz Dienvidameriku.

"Tuksneša karaliene": sieviete, kas izmainīja Tuvo Austrumu vēstures gaitas

Filma "Tuksneša karaliene" (Queen of the Desert, 2015) varbūt nav tipiska ceļojumu filma, bet tas ir aizraujošs stāsts par vēl vienu spēcīgu, bezkompromisu sievieti, kura dara tieši to, ko vēlas, neskatoties uz 19. un 20. gadsimta mijā valdošajām sabiedrības normām un dzimumu lomu sadalījumu. Filma balstīta uz patiesiem notikumiem par britu rakstnieces un arheoloģes Ģertrūdes Bellas dzīvi, kas viņu aizved uz Tuvajiem Austrumiem. Par spīti tā laika stereotipiem, Ģertrūde iekaro nozīmīgu vietu politikā, kļūstot par vienu no ietekmīgākajām personām Tuvo Austrumu vēstures lappusēs. Pa vidu politiskajām peripetijām, beduīnu cilšu iepazīšanai, elpu aizraujošiem notikumiem un vēstures gaitas grozīšanai netrūkst arī romantikas, bet visam pāri plešas Tuvo Austrumu tuksnešainie plašumi. Šī filma liks pārvērtēt savu lomu pasaulē un drosmes līmeni, kā arī mudinās izpētīt aviolīniju piedāvājumu uz Tuvo Austrumu zemēm.

"Pirms saullēkta": divu svešinieku sarunas Vīnē vienas nakts griezumā



Filma "Pirms saullēkta" (Before Sunrise, 1995) garantē neparastu kino baudījumu, jo sižeta pamatā ir divu jauniešu pastaigas pa Vīni un sarunas vienas nakts laikā, liekot uzsvaru tieši uz savstarpējiem dialogiem. Ja parasti filmās svarīgāka ir sižeta līnija un notikumu attīstība, šajā filmā viss ir par un ap sarunām un pievilkšanos starp galvenajiem varoņiem. Filma stāsta par divu svešinieku, francūzietes Selīnas un amerikāņa Džesija, nejaušu sastapšanos vilcienā, kas turpinās ar bezgalīgām pastaigām naksnīgās Vīnes ielās. Viņu kopīgi pavadāmais laiks gan ir ierobežots – līdz rītam. Tas ir stāsts par ļaušanos negaidītiem notikumiem un sastaptajiem cilvēkiem, jaunības romantiku un ticību dzīvei. Filma iedvesmo sēsties pirmajā vilcienā un doties nezināmā virzienā, cerot uz neparedzamiem piedzīvojumiem un satikšanos. Ja filmas neparastais stils uzrunā, vērts noskatīties arī stāsta otro un trešo daļu (Before Sunset, 2004; Before Midnight, 2013), kas ļauj sekot Selīnas un Džesija dzīvēm cauri desmitgadēm un virtuāli aizceļot gan uz Parīzi, gan uz Grieķijas dienvidiem.

"Parīze pagaidīs": franču siers, vīns, saule un dzīves baudīšana

Romantiskā filma "Parīze pagaidīs" (Paris Can Wait, 2016) ir ideāli piemērota dienām, kad pelēkums un lietus aiz loga ir pamatīgi ievilcies, tāpēc vajag sev atgādināt, ka pasaulē eksistē arī saule un vasara. Filmas sižets stāsta par amerikānietes Annas un viņas vīra franču kolēģa Žaka braucienu uz Parīzi, kas francūžiem tipiskā veidā izvēršas daudz garāks, nekā sākotnēji plānots. Kā jau īstens francūzis, Žaks ir ēdiena un laba vīna cienītājs, kurš pamazītēm iemāca mazos dzīves sīkumus izbaudīt arī Annai. Izsmalcināts pikniks upes malā, greznas vakariņas restorānā, franču sieri, svaigi cepta maizīte, grēcīgi deserti, dzirkstošs šampanietis un aromātisks sarkanvīns – garšas kārdina filmas skatītāju pat cauri ekrānam. Ēdieni un dzērieni savijas kopā ar šarmantiem franču ciemiem, kas gadās pa ceļam uz Parīzi, kā arī Annas un Žaka slēptākajiem noslēpumiem un pārdomām. Šī filma aicina ļauties dzīvei, skatīties uz pasauli caur viegla franču flirta prizmu un steigties uz tuvāko franču kafejnīcu, kur, malkojot glāzi sarkanvīna un uzkožot svaigu kazas sieru, steigšus plānot nākamo ceļojumu cauri Francijas laukiem. Parīze pagaidīs.