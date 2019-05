Ceļojot uz Tanzāniju, aizliegs ievest un izmantot plastmasas maisiņus

Tanzānijas valdība izteikusi oficiālu paziņojumu ceļotājiem, kuri plāno apmeklēt šo vietu – no 2019. gada 1. jūnija aizliegts importēt, eksportēt, ražot, pārdot, uzglabāt, piegādāt un izmantot plastmasas maisiņus, paskaidrots Āfrikas ceļojumu un tūrisma asociācijas mājaslapā "Atta.travel".

Kā skaidrots oficiālajā paziņojumā, ceļotājiem ieteicams izvairīties no plastmasas maisiņu izmantošanas, turklāt tas attiecas arī uz bagāžā iepakotajām lietām. Lai pārliecinātos, ka ceļotāji seko šim noteikumam, somas tiks pārbaudītas. Te gan jāpiebilst, ka par izņēmumu tiek uzskatīti plastmasas iepakojumi pārtikas produktiem un medicīniskajiem izstrādājumiem, kā arī īpašie atkārtoti noslēdzamie iepakojumi, kuros lidojot tiek pārvadāti, piemēram, šķidrumi pieļautajos daudzumos.

Valdība sagaida, ka, novērtējot nepieciešamību aizsargāt vidi un nepiesārņot dabu, ceļotāji pieņems nelielās neērtības, kas radušās saistībā ar jauno plastmasas maisiņu aizliegumu.

