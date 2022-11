Ceļojumu ekspertu ieteikumi kā ietaupīt, iznomājot automašīnu brīvdienām

Ceļošanai ar automašīnu ir vairākas priekšrocības, taču tas nav lēts prieks, turklāt jāņem vērā vairākas nianses, kas skar drošības naudas un līguma nosacījuma jautājumus, kā arī jāzina satiksmes noteikumi ārvalstīs. Par to, kādas kļūdas nepieļaut un kādas tehniskās nianses ņemt vērā, īrējot automašīnu ārzemēs, lasi "Delfi Plus" rakstā "Ceļojums ar nomas auto – kā izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem", bet šajā izzināsim, kā vislabāk ietaupīt, ja reiz esi izlēmis nomāt.

Pandēmijas un degvielu izmaksu dēļ automašīnu noma kļuvusi dārgāka nekā agrāk. Ceļojumu blogere un fotogrāfe ar vairāk nekā piecpadsmit gadu pieredzi Anita Sāne novērojusi, ka Covid-19 izplatības un ceļojumu ierobežojumu rezultātā nomas uzņēmumi bija izpārdevuši savas automašīnas un tagad tās nopirkt ir dārgāk, tāpēc ir lielākas arī dienas auto nomas cenas. Savukārt degvielas izmaksas atkarīgas no konkrētā galamērķa, taču jārēķinās, ka cenas pieaugušas visur.

Vieglākais veids, kā ietaupīt, ir laikus izpētīt maršrutu un veikt aprēķinus. Pie izpētes ceļojumu eksperte Alīna Andrušaite norāda, ka, piemēram, Itālijā vērts noskaidrot, kur atrodas "Zona Traffico Limitato" jeb ZTL zonas, kurās ļauts braukt tikai vietējiem iedzīvotājiem. "Pat braucot ar navigāciju, mums tādā reiz sanāca iebraukt Romā. Sods – 112 eiro, kas tika atsūtīts gandrīz gadu pēc brauciena," stāsta Alīna. Viņa uzsver, ka, ja būtu zinājusi ātrāk, ka Romā ir tik grūti izvairīties no šīs zonas, būtu braukusi ar vilcienu uz nomali un ņēmusi auto tur.

Tāpat, vadoties pēc citu ceļotāju atsauksmēm, jācenšas izvairīties no ne pārāk godīgiem auto nomas uzņēmumiem. Nereti līgumos ietverts punkts, ka uzņēmums var vienpusēji mainīt auto nodošanas laiku un arī par neiekļaušanos šajā laikā pienākas sods. "Jā, esam paši vainīgi, iepazīstoties ar līgumu to nepamanījām, jo pat neienāca prātā to pārbaudīt. Kurš gan varēja iedomāties, ka konkrētā laikā rezervētam auto var mainīt rezervācijas laiku," atzīmē Alīna, piebilstot, ka tagad auto nomā ar laika rezervi, lai pagūtu automašīnu atdot arī ārēju apstākļu, piemēram, sastrēgumu vai nelaimes gadījumu, noteiktajos apgrūtinājumos.

Anita uzsver, ka lemt par labu auto nomas izvēlei izdevīgāk būs tad, ja auto būs pilns ar braucējiem, kuru starpā dalīt degvielas un citas izmaksas. Tikmēr alternatīva auto īrei var būt "shared cars" izmantošana, kad automašīna tiek izmantota tikai tad, kad nepieciešams. Latvijā tādus pakalpojumus piedāvā, piemēram "CarGuru" un "City Bee".