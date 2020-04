Ceļot četrās sienās: ceļotāji īsina laiku, veidojot asprātīgus video

Covid-19 izplatība visā pasaulē ir veikusi korekcijas daudzu ikdienā – arī ceļotāju, kuriem nācās atcelt plānus un iemainīt piedzīvojumiem bagātus braucienus ar pašizolēšanos četrās sienās. Šis laiks daļai no viņiem mudinājis būt radošiem.

Īsinot laiku, daudzi atklājuši savas personības radošākās šķautnes, uzņemot asprātīgus video, kas izpelnījušies uzmanību. #TravelFromHome izaicinājums, kas mudina cilvēkus ceļot, atrodoties mājās, kļuvis populārs vairākās platformās. Kādu visai interesantu video izveidojis Filips Kleins Herrero, kurš dzīvo Barselonā. Viņš ar ģimeni bija iecerējis doties slēpot, tomēr pandēmija, protams, mainījusi plānus. Tā vietā, lai gauži sūkstītos, viņš izmantojis šo laiku un izveidojis interesantu video. Kā Filips pastāstījis CNN, lai tiktu pie šāda gala rezultāta, bija nepieciešamas 10 stundas.

Protams, šis nebūt nav vienīgais video, kas izpelnījies ļaužu atzinību. Arī īsie video "TikTok" platformā piesaistījuši cilvēku uzmanību.

