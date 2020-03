"Covid-19" izplatība ietekmējusi visu pasauli. Līdz ar paziņojumu par starptautisko pasažieru pārvadājumu pārtraukšanu no 17. marta daudzi aizbraukušie ceļotāji steidza meklēt variantus ātrākai nokļūšanai Latvijā. Daudziem tas izdevās, tomēr krietnam pulkam ceļotāju vēl nav atbildes uz to, kā un kad izdosies atgriezties mājās.

Kopumā situācija mainās ik pa stundai. Ikviens aizbraucējs, kurš vēlas savlaicīgi atgriezties mājās, naski seko līdzi jaunākajiem oficiālajiem paziņojumiem. Palīdzīgu roku ceļotāju grupās, piemēram, "Ceļo bez bēdu!" un "Latviešu ceļo – diskusijas par ceļošanu", kā arī speciāli šai situācijai jaunizveidotās grupās sniedz arī citi ceļotāji, piedāvājot gan savas neizmantotās aviobiļetes, gan cita veida palīdzību vai vienkārši labu padomu. Daudziem šī palīdzība ir noderējusi, tomēr ir arī ceļotāji, kas nepagūs savlaicīgi atgriezties.

Anna Kanska janvāra vidū kopā ar draugiem devās trīs nedēļu braucienā uz Šrilanku. Pēc kopā pavadītā laika draugi atgriezušies Barselonā, kur iepriekš dzīvoja un strādāja arī Anna, bet pati sieviete viena devusies uz Bali Indonēzijā. "Pirms sākās ārkārtas situācija un cilvēki neuztvēra vīrusu kā kaut ko nopietnu, mans plāns bija palikt šeit divus mēnešus un aprīļa vidū doties mājup uz Latviju," teic Anna. Viņa saka, ka brauciena mērķis esot bijis gan ceļošana, gan darbs, jo viņa nodarbojas ar tūrisma, ceļojumu fotogrāfiju un videogrāfiju. "Tā kā sākotnēji Indonēzijā vēlējos palikt divus mēnešus, pagājušonedēļ nācās doties uz imigrācijas dienestu, lai pagarinātu vīzu (ielidojot tūristiem tiek dāvāts mēnesis laika, pēc tam jāpiesakās uz pagarinājumu), šo nedēļu, gatavojot vīzu, imigrācijas dienests patur pasi. No ģimenes un draugiem nāk dažādi viedokļi, citi iesaka pēc iespējas ātrāk atgriezties mājās, citi saka, ka labāk ir palikt uz vietas, kamēr situācija stabilizējas. Kolīdz sapratu, cik nopietni šis vīruss ir izvērties, gribēju braukt mājās tuvākā laikā un jebkurā iespējamā veidā, taču mana pase arvien vēl bija imigrācijas dienestā, to es varēju atgūt tikai pirmdien darba laikā, un tad jau būtu par vēlu sākt ceļu mājup. No vienas puses, varu mēģināt lidot uz kādu citu Eiropas valsti un nomāt mašīnu, jo negribu savus draugus pakļaut riskam, braucot man pakaļ, bet nav skaidrs, vai tiktu tik tālu, vai nebūtu atcelti savienotie reisi, vai es neiesprūstu citā valstī. Šobrīd dzīvoju diezgan izolētā vietā, ceļojot nevarētu izvairīties no cilvēku pūļiem, es pabūtu trīs līdz četrās lidostās. Nevar paredzēt, kas notiks nākamā mēneša laikā, bet, kad sapratu, ka netieku uz Latviju, visdrošākais variants man šķita palikt šeit līdz 14. aprīlim. Man ir, kur palikt, esmu Lovinā, kur šobrīd ir ļoti maz tūristu. Šobrīd strādāju pie projekta, kurā fotografēju tūrisma villas, un varu brīvi palikt objektos, darba specifika ļauj lielāko daļu laika pavadīt vienatnē, par ko priecājos. Tūrisma nozare Bali šobrīd cieš, nezinu, cik ilgi varēšu palikt strādāt pie šī projekta, mans klients pats ir noraizējies, vai spēs samaksāt personālam un cik ilgi. Taču šobrīd esmu drošībā un izolētībā, man ir, kur palikt, kamēr atradīšu iespēju atgriezties," teic ceļotāja.