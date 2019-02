Ceļotāju stāstu vakarā Valmierā stāstīs par piedzīvojumiem Āzijas valstīs

27. februārī pulksten 18.30 Valmieras tūrisma informācijas centrs aicina uz ceļotāju stāstu vakaru. Stāstījumā par savu piecus mēnešus garo ceļojumu pa Āziju dalīsies kaislīga ceļotāja un piedzīvojumu meklētāja Madara Muižniece.

2015. gada nogalē Madara devās ceļojumā "Muižas ekspresis" ar sabiedrisko transportu uz tālo Sibīrijas ciematu Inkinu – vietu, uz kuru savulaik izsūtīta viņas vecmāmiņa. Atceļā Madara apceļojusi vēl sešas valstis: Ķīnu, Mongoliju, Vjetnamu, Kambodžu, Taizemi un Mjanmu. Stāstu par viņas aizraujošo ceļojumu savulaik atklāja arī "Tūrisma Gids", to lasi šeit.

Par katru no apmeklētajām vietām un valstīm Madarai ir savi iespaidi. Stāstu vakarā uzzināsi gan par to, kāpēc Mjanmu varētu uzskatīt par burvīgāko vietu uz pasaules, gan arī to, kā Madara ir tikusi galā ar daudziem izaicinājumiem. Kā nepadoties pēc kritiena no skūtera, vienatnē ceļojot pa Vjetnamu? Kādi lēmumi jāpieņem, lai atrastu dzīvesvietu svešā valstī? cik vienkāršs vai grūts latviešu meitenei var būt brīvprātīgais darbs Āzijas valstīs? Lāds ir Kambodžas vilinājums – tarakāni vai noslēpumaini tempļi? To visu uzzināsi ceļotāju stāstu vakarā.

Tāpat dzirdēsi, kāda ir atšķirība starp ceļošanu un tūrismu, kā arī būs iespēja uzklausīt vērtīgus ceļošanas padomus – par izdevumiem, vīzu kārtošanu, ceļasomas sakārtošanu piecu mēnešu ilgam ceļojumam un pasaules iepazīšanas pēcgaršu.

Dalība ceļotāju stāstu vakarā ir bez maksas. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, organizatori aicina interesentus pieteikties savlaicīgi, rakstot e-pastu tic@valmiera.lv, ierodoties Valmieras tūrisma informācijas centrā (Rīgas ielā 10) vai zvanot pa tālruni 26332213.

