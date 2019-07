Černobiļai pa pēdām. Lietuvā plaukst nukleārais tūrisms

Dažus kilometrus no pašas stacijas Visaginā atrodas stacijas kontrolpaneļa simulators, kas joprojām darbojas. Kad stacija tika uzbūvēta, simulatoru izmantoja darbinieku mācībām, kā arī tika meklēti risinājumi avārijas situācijām. Ekskursiju laikā apmeklētāji var redzēt šo kontrolpaneļa simulatoru darbībā. Lai pieredzi padarītu vēl neparastāku, vizītes laikā tiek simulēta ārkārtas situācija ar ko ekskursijas apmeklētājiem būs jātiek galā. Darbinieku vadībā patiešām drīkst piespiest dažādas pogas, lai novērstu šo "katastrofu". Unikālā iespēja uz pāris stundām iejusties atomelektrostacijas operatora ādā maksā vien septiņus eiro. Vairāk informācijas atradīsi te .

Ignalinas atomelektrostacija atrodas pusotras stundas brauciena attālumā no Viļņas, bet šis apmeklējums jāplāno laicīgi – ekskursija jāpiesaka vismaz divus mēnešus iepriekš. Tās laikā ir iespēja apskatīt reaktora un turbīnu telpu, kā arī kontrolpaneli. Privātās tūres tiek organizētas tikai pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no pulksten 9 līdz 13. Maksimālais apmeklētāju skaits vienā grupā ir 15 cilvēki un ekskursijas garums ir divas ar pusi stundas. Cena vienai personai ir 57,92 eiro. Izstāžu zāles apskate ir bez maksas un tajā var iepazīties ar stacijas būvniecības vēsturi, darbību, drošības sistēmām, demontāžas plānu. Vairāk informācijas par ekskursijām un pieteikšanos , atradīsi šeit. Tūrē drīkst piedalīties tikai pilngadību sasnieguši cilvēki, tajā nedrīkst piedalīties grūtnieces.

Šobrīd stacija nodarbina 2000 cilvēkus, apmēram trešā daļa no viņiem ir strādājuši, kad stacija vēl darbojās (pirmo bloku slēdza 2004. gadā, otro 2009. gadā).







Palūkojoties uz Visaginu no lidmašīnas iluminatora, tās robežas atgādina taureņa spārnus, tādēļ to nereti dēvē par taureņu pilsētu. Tomēr šai kontūrai trūkst viena spārna – pēc sprādziena Černobiļā tika apturēta trešā bloka celtniecība Ignalinā. Pastaigājoties pa šo pilsētu, kur dzīvo 20 tūkstoši cilvēku, ievēro, ka nevienā no 14 ielām nav luksoforu. Pilsēta ar nolūku plānota tieši šādi, lai negadījumu laikā evakuācija noritētu bez aizkavēšanās. Lūk, kā šobrīd izskatās šajā strādnieku pilsētiņā.



Ja ar šādu tūri ir par īsu, var pieteikties ekskursijai pa Viļnas rajonu Fabijoniškes, kur uzņemti kadri no Pripjatas pilsētas. Pastaigā var iekļaut arī tipiska padomju dzīvokļa apmeklējumu, par ko jāvienojas atsevišķi. Vairāk informācijas šeit. Bet šeit vari apskatīt fotogrāfijas, kā Lietuvā filmēja HBO seriālu "Černobiļa".

Lietuvieši nesēž, rokas klēpī salikuši, bet izmanto seriāla iemantoto popularitāti savā labā – fotogrāfs Linas Marcišauskas piedāvā īrēt no vecvecākiem mantojumā saņemto dzīvokli Fabijoniškes rajonā. Visas mēbeles, sadzīves tehnika un interjera priekšmeti ir no padomju laikiem, skapī iekārtās kleitas un uzvalkus dzīvokļa īrnieki drīkst uzlaikot. Vairāk informācijas par to lasi šajā rakstā.