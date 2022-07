Četras idejas ģimenes ceļojumam bez tūristu pūļiem Zviedrijā

Zviedrijas dienvidi šovasar ir kļuvuši par jaunatklātu ceļošanas galamērķi. Neskartas dabas skaistums, vietējo iedzīvotāju viesmīlīgums un mierīgais dzīves plūdums ir gluži kā atspirdzinošs ūdens malks visiem, kas ir noguruši no tūristu pūļiem un pārpildītajiem tūrisma objektiem, stāsta "DFDS" pārstāve Liene Torstere.

Zviedrijas karaļa ostas pilsēta Karlshamna



Vien četru stundu braucienā no Rīgas – Klaipēdā katru dienu atiet prāmis uz Kārlshamnu. Šis ir ātrākais un arī ērtākais veids, kā ceļotāji var nokļūt Zviedrijas dienvidos, turklāt to iespējams darīt ar savu auto, paņemot līdzi visu, kas nepieciešams lieliskām ģimenes brīvdienām. No ostas ceļotājiem ir iespēja doties baudīt Zviedrijas dienvidu neskarto dabas skaistumu vai arī ļauties nelielās ostas pilsētiņas valdzinājumam.

Kārlshamna ir 7. gadsimtā būvēta pilsēta, kas tiek dēvēta par "Zviedrijas dārzu". Šeit var baudīt patiesi skaistus dabasskatus. Viens no lielākajiem apskates objektiem ir Kastellet nocietinājums, kurā atrodas arī muzejs. Tass ļauj iepazīt senās pilsētas vēsturi, kā arī baudīt mākslu. Tāpat ir vērts apmeklēt vienu no pilsētas vecākajām ēkām – Zvejnieku māju un Kārlshamnas kultūras kvartālu.

Ekspedīcija pa UNESCO dabas rezervātu



Zviedrijas dienvidus ir viegli sasniegt no Karlshamnas ostas, kura atrodas Blekinges arhipelāga teritorijā. UNESCO to ir pasludinājis par biosfēras rezervātu tā unikālās dabas un kultūras mantojuma dēļ. Lai tūristiem būtu ērtāk orientēties Blekinges arhipelāga takās un ceļos, ir izveidota īpaša aplikācija un mājaslapa ARK56, kas tūristiem palīz orientēties. Kopumā pasaulē ir 714 biosfēras rezervāti, septiņi no tiem atrodas Zviedrijā.

ARK56 ir veidots tā, lai ceļotājiem būtu iespēja iepazīt dažādo vidi arhipelāga teritorijā – sākot no ūdens tūrisma un beidzot ar vēsturiskajām celtnēm, kā arī lauku ainavām. Starp citu, rezervāta teritorijā ir pieturas vietas, kuras piedāvā ceļotājiem ēdināšanu un naktsmītnes, kas noteikti patiks gan tiem, kuri meklē komfortu, gan tiem, kuri dodas garākos pārgājienos un izaicina sevi.

Makšķerēšanas piedzīvojumi Zviedrijas ūdeņos



Karlshamnas apkaime ir pazīstama visā Zviedrijā ar zvejas ūdeņu daudzveidību – šo Zviedrijas reģionu apskalo Baltijas jūra, kā arī no visām pusēm ieskauj upes un ezeri.Tas piesaista makšķerēšanas entuziastus un pat pieredzējušus makšķerniekus no visas pasaules. Starp citu, katru gadu Morumsanas ezerā (Mörrumsån) notiek arī makšķerēšanas sacensības. Šeit ir arī apskatāma izglītojoša izstāde par lašu zvejas vēsturi no pagātnes līdz pat mūsdienām, kā arī var apskatīt pamācošu materiālu par to, kā zivs izaug no ikra līdz pat lielai zivij.

"Kreativum" zinātnes centrs



Ja ar ģimeni jau pabūts gan vietējos, gan kaimiņvalstu zinātnes centros, tad "Kreativum" zinātnes centrs būs apskates vērts objekts, kas patiks gan bērniem, gan pieaugušajiem. Centrs ir izveidots 2000 kvadrātmetru platībā un tajā ir simtiem dažādu ekspozīciju, kas ļaus pašiem pētīt, izmēģināt un izzināt zinātnes aizraujošo pasauli.