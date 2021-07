Cilvēk-centrifūga un Mēness virsmas simulators: 'AHHAA' jauna izstāde par gravitāciju

Baltijā lielākajā zinātnes centrā "AHHAA", Tartu, atklāta jauna izstāde visai ģimenei "Ahhaa, gravitācija!". Tas ir piedzīvojums, kas pacels adrenalīnu griestos un izaicinās pašiem atklāt gravitācijas noslēpumus rotējošā cilvēk-centrifūgā, Mēness virsmas simulatorā, milzu brīvā kritiena slidkalniņā un citos aizraujošos eksponātos.

Kas ir tas spēks, kas liek visam un visiem savstarpēji pievilkties? Mēs jūtam to savos muskuļos, kad kaut ko paceļam, taču patiesībā ikdienā tam nepievēršam uzmanību. Kāpēc gaisā pamests ābols agrāk vai vēlāk nokrīt zemē jeb uz Zemes centra pusi? Kāpēc kosmosa raķetei nepieciešams tik daudz spēka un jaudas, lai atrautos no Zemes virsmas? Kāda būtu sajūta, lēkājot uz Mēness? Cik daudz sver litrs piena uz Marsa vai uz Venēras? Kurš ir stiprāks, ja sacenšas gravitācijas un centrbēdzes spēks? Kāda ir sajūta, krītot no piecu metru augstuma? "Ahhaa, gravitācija!" sniegs atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem.

Turklāt izstādes "Ahhaa, gravitācija!" eksponāti ir ne tikai apskatāmi, ikviens var tos izmēģināt un izaicināt gravitācijas spēku rotējošā cilvēk-centrifūgā, milzu brīvā kritiena slidkalniņā, cilvēk-jo-jo, simulatorā pastaigai pa mēness virsmu, planētu rallija spēlē un citos smadzeņu šūnas kutinošos eksponātos.

Foto: Publicitātes foto

Izstādei "Ahhaa, gravitācija!" nav apmeklētāju vecuma ierobežojuma, un tā ir apskatāma arī angļu un krievu valodā. Zinātnes centra "AHHAA" darbalaiks piektdienās un sestdienās ir no pulksten 10 līdz 20, no svētdienas līdz ceturtdienai – no pulksten 10 līdz 19. Plašāka informācija pieejama "AHHAA" tīmekļvietnē un sociālo tīklu profilos. Izstāde "Ahhaa, gravitācija!" būs apskatāma līdz 2022. gada 31. janvārim.

Ņemot vērā vīrusinfekcijas Covid-19 izplatību, zinātnes centrs sekot līdzi aktuālajiem noteikumiem ieceļošanai Igaunijā. Informācija pieejama šeit un Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē. Zinātnes centrā "AHHAA" tiek ievēroti visi Igaunijā pieņemtie epidemioloģiskās drošības pasākumi, apmeklētājiem ir brīvi pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi, sejas masku nēsāšana šobrīd nav obligāta.

Zinātnes centrs "AHHAA" dibināts 1997. gadā kā Tartu Universitātes projekts. 2011. gadā tas pārtapa par Baltijas valstīs vērienīgāko izglītojošo zinātnes centru gandrīz 3000 kvadrātmetru platībā. Līdz šim "AHHAA" apmeklējuši jau vairāk nekā pieci miljoni interesentu no Baltijas, Skandināvijas un citām valstīm.