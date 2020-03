'Covid-19': neziņā par atgriešanos mājās ir arī ceļotāju grupas

"Covid-19" izplatība ietekmējusi visu pasauli. Līdz ar paziņojumu par starptautisko pasažieru pārvadājumu pārtraukšanu no 17. marta daudzi aizbraukušie ceļotāji steidza meklēt variantus ātrākai nokļūšanai Latvijā. Daudziem tas izdevās, bet daudziem joprojām nav skaidrs, kā šī situācija atrisināsies un kad izdosies nokļūt mājās – tostarp tūrisma firmas "Jēkaba ceļojumi" grupai no Latvijas, kas šobrīd atrodas Kolumbijā.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Kā "Tūrisma Gidam" pastāstīja "Jēkaba ceļojumu" pārstāvis Kristaps Veide, kas šobrīd ar grupu atrodas Kolumbijā, savu ceļojumu grupa uzsākusi 9. martā, paviesojoties pāris dienas Panamā, bet tad 11. martā dodoties uz Kolumbiju. "Esam 11 cilvēki. Astoņiem cilvēkiem plānots atgriezties 22. martā caur Parīzi, diviem cilvēkiem 25. martā caur Parīzi, abos gadījumos no Bogotas. Man bija plānots atgriezties 28. marta no Limas caur Amsterdamu. Pagaidām nezinām, kad tiksim. Mūsu informācija Ārlietu ministrijai ir jau piecas dienas. Pagaidām turpinām ceļot un gaidām norādes no aviokompānijas un Ārlietu ministrijas."

Veide teic, ka noskaņojums grupā esot normāls, jo ietekmēt notiekošo neesot iespējams. "Šeit saslimšanas gadījumi ir maz, bet skolas jau slēdz. Izskatās, ka arī lidojumi sāk ierobežoties. Domājam pozitīvi, ja kas, pastāv iespēja šeit uzkavēties līdz aprīļa vidum, man personīgi pret to nav iebildumu. Pagaidām papildus izdevumu nav, redzēsim, kā būs tālāk, un tad skatīsimies, kā risināt."

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītajai slimībai. Tā nodēvēta par "Covid-19". Jaunais nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.

Atgādinām, ka pats koronavīruss nav nekas jauns – tā ir jau zināma vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tomēr pērn rudenī identificētais ir pavisam jauns koronavīrusa paveids – SARS-CoV-2. "Covid-19" ir šī vīrusa izraisītā slimība. Iepriekš nopietnus saslimšanas gadījumus izraisījis SARS koronavīruss jeb SARS-CoV, kura rezervuārs dabā ir civetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi. "Covid-19" infekcijas avots (rezervuārs) pagaidām nav zināms.