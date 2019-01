Dabas liegumā 'Lubāna mitrājs' norisināsies izzinošs ziemas pārgājiens

19. janvārī pulksten 11, pulcējoties pie Lubāna mitrāja informācijas centra, ikviens dabas draugs – kā mazs, tā liels – var piedalīties ziemas pārgājienā "Dzīvniekiem pa pēdām" dabas liegumā "Lubāna mitrājs", pastāstīja Lubāna mitrāja informācijas centra pārstāve Elīna Gaveiko.

Gājienā tiks izzināts, kādi dzīvnieki dzīvo pārgājiena maršrutā un kā pēc viņu atstātajām pēdām ir iespējams tos atpazīt. Mērķis ir izglītot pasākuma dalībniekus par dzīvniekiem ziemā, atstātajiem pēdu nospiedumiem, noskaidrot no kurienes atceļojušas un kurp aizved to pēdas, kā arī to, ar ko tie ziemā barojas un kur mitinās. Ar interesentiem mežā kopā dosies Dabas aizsardzības pārvaldes valsts vides inspektore, medniece Sintija Balode.

Pasākuma kopējais ilgums ieplānots līdz trīs stundām, kas ietver divu stundu pārgājienu, pusdienošanu informācijas centra telpās ar līdzpaņemtām pusdienu maizītēm (organizatori nodrošinās siltu tēju un iespēju sasildīties pie kamīna).

Pārgājiena dalībnieku pulcēšanās vieta: Lubāna mitrāja informācijas centrs. "Aiviekstes hidromezgls", Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833. GPS: X: 56.8164, :Y: 26.9065.

Pasākums ir vieglas grūtības pakāpes, īpaši aicinot ģimenes ar bērniem un, protams, ikvienu dabas draugu. Organizatori aicina ģērbties atbilstoši laikapastākļiem. Lai gan dalībnieki galvenokārt visu laiku kustēsies, tomēr būs apstāšanās vietas, tāpēc vēlams parūpēties par to, lai būtu silts apģērbs un sausas kājas – silta cepure, cimdi, bikses, siltie zābaki. Var arī paņemt līdzi termosu ar tēju, lai gadījumā, ja salst, sasildītos.

Iepriekšēja pieteikšanās pasākumam obligāta, zvanot – 29234956 (Ilze, Elīna) vai rakstot lubanamitrajs@gmail.com.