Dārgākā tualete Palangā – par tādu naudu dažviet pat pusdienas var paēst

Sabiedrisko tualešu problēma aktuāla ne tikai Rīgā, arī pie mums kaimiņos, Lietuvas kūrortpilsētā Palangā. Kā raksta "Delfi.lt", pēc tam kad likstas ar ķemertiņiem asi nokritizējis Lietuvā pazīstamais dizainers Jozas Statkjavičus, atpūtnieki ir īpaši vērīgi. "Delfi.lt" redakcijā vērsies kāds lasītājs, kurš pastāstījis, ka tualešu jautājums Lietuvas piejūras pilsētās viņam bijis allaž aktuāls, bet šogad nācies piedzīvot ko pavisam nebijušu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vīrietis ar ģimeni atpūties pludmalē un ap pusdienlaiku nolēmuši doties uz kādu restorānu.

"Bērni bija noguruši, mums nebija laika meklēt pusdienošanas vietu, tādēļ palikām pirmajā restorānā, kas gadījās pa ceļam. Par ēdienu nevaru sūdzēties, bet ne par to stāsts. Paēdām, palūdzām rēķinu un pirms pamest restorānu devāmies uz labierīcībām. Pie durvīm bija piestiprināts uzraksts, kas vēstīja – tiem, kas nav restorāna klienti, maksa par tualetes apmeklējumu ir četri eiro. Iedomājieties – četri eiro?! Tā ir puspicas cena!" brīnījās vīrietis.

Viņš uzskata, ka restorāns tādā veidā iedzīvojas – ja cilvēkam nav četru eiro, viņam nākas sēsties pie galdiņa un kaut ko pasūtīt. "Ierauga ieejas maksu, no kuras acis sprāgst no pieres, saniknojas, sēžas pie galdiņa. Ja ļoti gribas (uz tualeti – red.), tad taču neskries cilvēks meklēt lētāku variantu, sēdīsies ēst vai meklēs naudu. Bizness iet no rokas. Saprastu, ja tas būtu viens eiro, bet ne jau četri?!" spriež atpūtnieks.

Foto: DELFI.lt

"Delfi.lt" redakcija sazinājās ar restorānu, lai uzzinātu, kādēļ izvēlēta tieši šāda summa. Kā norādīja uzņēmuma pārstāve, tas bijis stratēģisks lēmums, kas ļauj vadīt cilvēku plūsmu, jo ir ļoti daudz gribētāju izmantot restorāna labierīcības.

"Neviens neiedzīvojas. Mūsu restorāns atrodas līdzās batutu parkam, panorāmas ratam un molam. Tas ir kļuvis publisks. Darbs ir neiespējams, nemitīgas rindas un netīrība! Teiksim tā – šo lēmumu pieņēmām, lai nenāktu nepiederošas personas. Restorāns ir liels, paredzēts vairākiem simtiem viesu, tādēļ nemitīgās cilvēku plūsmas dēļ bija sarežģīti uzturēt tualetē kārtību. Turklāt mēs nevēlamies, lai mūsu klientiem nāktos ilgi gaidīt rindā. Tādēļ arī noteicām tik augstu cenu, tas ir pieklājīgs veids, kā izvairīties no nevēlamiem apmeklētājiem.

Neviens nav sašutis, bārmeņi ir atbildīgi par maksas iekasēšanu. Kā es saku, tā viņiem ir sava veida dzeramnauda. Pateicoties ieejas maksai, samazinājusies cilvēku plūsma, tas arī viss. Iespējams, cilvēki neiedrošinās neko teikt, paskatās un aiziet. Ja man vajadzētu uz tualeti, bet nebūtu, kur iet, es neietu uz restorānu, ja neesmu tā klients. Mēs taču neejam uz tualeti svešā mājā, kurai ejam garām? Tā arī šeit.

Tas vien liecina, ka pilsētā trūkst tualešu, jāvērš uz to uzmanība. Patiesībā tā ir nopietna problēma, iedomājieties bērnus no batutu parka, no panorāmas rata, cilvēki pa ceļam no jūras ienāk pie mums, mums nav viņi jāuzņem, šī nav sabiedriskā tualete!" "Delfi.lt" sacīja restorāna direktore Vilma Packjavičiene.