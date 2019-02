Daugavpilī atklāta jauna pastāvīgā ekspozīcija 'Mani Latvijas stāsti'

Daugavpils medicīnas koledžas telpās atklāta pastāvīgā ekspozīcija ar patriotisku nosaukumu – "Mani Latvijas stāsti", kas vēsta par Latvijas vēsturi no valsts dibināšanas līdz mūsdienām, pastāstīja Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras pārstāve Anna Burlakova.

Ekspozīciju veido dažādi tautas lietišķās mākslas priekšmeti, māla trauki, svečturi, koka sadzīves priekšmeti ar latvju rakstu zīmēm. Daudzveidīgie rokdarbi, adījumi un tamborējumi rada mājīguma sajūtu. To papildina rokdarbu grāmatu kolekcija ar daudzveidīgajiem adījumu rakstiem. Te var aplūkot joprojām darbojošās vairāk nekā gadsimtu vecas koka stelles, ko izmantoja gobelēnu, paklāju, sienas segu un spilvenu aušanai, turklāt ekspozīcijas darbinieki parādīs kā tās darbojas. Vecais ozolkoka skapis ar kokgriezumiem piešķir ekspozīcijai senatnīgo noskaņu, savukārt ekspozīcijas centrālais elements ir Māras statuete. Māra ir auglības dieviete un latviešu mitoloģijā to uzskata par Pasaules Māti. Ekspozīciju veido priekšmeti no Daugavpils Medicīnas koledžas fondiem, privātajām kolekcijām, kā arī dāvinājumi. Ekspozīcija "Mani Latvijas stāsti" ir dāvana Latvijas simtgadei.

Jaunā ekspozīcija "Mani Latvijas stāsti" papildina jau esošo Medicīnas vēstures ekspozīciju, kas jau ir kļuvusi par populāru tūrisma vietu Daugavpilī. Apmeklētāji var apskatīt 20. gadsimta 70. – 80. gadu medicīnas aprīkojumu, dažādu medicīnas speciālistu darba piederumus, instrumentus, dažāda veida mēģenes, kā arī higiēnas, farmakoloģijas priekšmetus un aptiekas trauku komplektus. Te var apskatīt medmāsu apģērbu, 70. gadu slimnīcas pieaugušo un bērnu gultas, inkubatoru neiznēsātiem bērniem, autentisku gultasveļu un zīdaiņu apģērbu. Ekspozīcijā iekārtots ārsta kabinets, kurā ir redzamas oriģinālas mēbeles, sienas pulkstenis ar pendeli, daktera soma un dažādi sadzīves priekšmeti.



Šīs divas ekspozīcijas ir iekārtotas Daugavpils medicīnas koledžas telpās, Varšavas ielā 26a. Apmeklētājus gaidīs stāstījums latviešu, krievu un angļu valodā. Daugavpils medicīnas koledžas ekspozīcijas var apmeklēt, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 65437943 vai +371 29341388. Tāpat, iepriekš piesakoties, apmeklētājiem tiek piedāvāti arī latviešu tradicionālie ēdieni, kurus var nogaršot koledžas ēdnīcā.

