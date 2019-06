Daugavpilī rekonstruēs vēsturisko kauju ar Napoleona armiju

Dienas vakara pusē, pulksten 17.30 Marka Rotko mākslas centra pagalmā norisināsies balle ampīra stilā. Viesiem būs iespēja ne tikai skatīties profesionālu dejotāju uzstāšanos un teatralizētus priekšnesumus, bet arī pašiem iejusties 19. gadsimta dāmu un kavalieru tēlos un iesaistīties balles dejās.

Pulksten 21 Marka Rotko mākslas centra pagalmā apmeklētāji varēs baudīt poļu tautas mūzikas grupas "Percival" no Ļubļinas koncertu, bet pulksten 22.30 1. krasta lunetes pagalmā sāksies "Fire Show Studio" uguns šovs, kas noslēgs festivāla pirmo dienu.

Festivāla otrā diena sāksies ar cietokšņa karoga pacelšanu un Nikolaja vārtu atvēršanu pulksten 11. Šogad Daugavpils griezīsies īstā laikmetu virpulī – blakus krievu un franču armiju nometnēm Daugavpils cietokšņa teritorijā tiks iekārtotas seno latgaļu un vikingu apmetnes, staigās Ziemeļu kara, kā arī 1. un 2. Pasaules kara karavīri. Parādē, kas notiks pulksten 12, varēs vērot dažādu laikmetu vēsturiskās rekonstrukcijas klubu biedrus.

No pulksten 13 līdz 16 uz skatuves Daugavpils Marka Rotko mākslas centra pagalmā uzstāsies pašmāju un ārvalstu mākslinieki. Skatītājus priecēs tautas deju un dziesmu ansamblis "Сказ" no Pleskavas (Krievija), folkloras grupa "Rikši" no Rēzeknes, Cesvaines novada tautas deju un dziesmu ansamblis un Daugavpils deju kolektīvs "Laima".

Festivāla ietvaros, no pulksten 14 līdz 16, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā norisināsies kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un tūrisma attīstībai veltīta konference.

Šajā rakstā atradīsi noderīgu informāciju, ko interesantu apskatīt Daugavpilī, taču, kā norisinājās kaujas rekonstrukcija 2017. gadā, vari apskatīt fotogalerijā!