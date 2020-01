'Delfi' lasītāji par krāšņāko Ziemassvētku eglīti Baltijā atzīst Igaunijas svētku rotu

"Delfi" lasītāji par šī gada krāšņāko svētku rotu Baltijas valstīs izvēlējušies sarkanajiem akcentiem bagāto kociņu Igaunijā. Kuplā skaistule atrodas Tallinā.

Līdz ar Pirmo adventi daudzās pasaules vietās tika aizvadīti svinīgi pasākumi, iededzot galvenās pilsētu egles. Baltijas valstu galvaspilsētas nebija izņēmums, tāpēc, sākot ar decembri, portāls "Delfi" aicināja izteikt savu viedokli par šī gada Ziemassvētku kociņiem, izvēloties tīkamāko no trim.

Neskatoties uz to, ka Ziemassvētku eglīte Viļņā šogad atzīta par skaistāko Eiropā, "Delfi" lasītāji kā viskrāšņāko svētku rotu Baltijas valstīs novērtējuši brango eglīti Igaunijā, Tallinā. Šajā gadā zaļo meža skaistuli papildina lampiņu virtenes un tematiski svētku rotājumi, ļaujot šo Ziemassvētku simbolu pamanīt jau no attāluma. Ievērības cienīgs ir arī tirdziņš, kas to ieskauj – pagājušajā gadā tas atzīts par labāko Eiropā.

Otro vietu balsojumā ieņēma Viļņas Ziemassvētku eglīte, bet trešo – svētku kociņš Rīgā. Kamēr Lietuvas Ziemassvētku simbols ir 27 metrus augsta metāla konstrukcija, kurai ir apmēram seši tūkstoši zaru, Rīgā uzstādīts kociņš, kura galotnē kā akcents uztupis gailis. Vairāk par tām lasi šeit.

Savukārt, ja vēlies gremdēties Ziemassvētku atmiņās, šajā rakstā vari virtuāli paviesoties 73 Latvijas pilsētās un apskatīt, kā tur tika rotātas egles par godu gada nogales svētkiem. Taču vairāk par savdabīgākajām šī gada eglēm – tostarp lidojošo Ziemassvētku simbolu Rīgā, vari uzzināt šeit.