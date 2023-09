Desmitgades notikums – Riodežaneiro pludmalēs atkal drīkst peldēties

Viena no lielākajām Brazīlijas pilsētām vairāk nekā desmit gadus cīnījās ar milzīgo piesārņojumu pludmalēs. Notekūdeņi, sadzīves un rūpnieciskie atkritumi neaptveramos apjomos nonāca pilsētas ūdeņos, tāpēc peldēties tajos nebija droši. Bet šobrīd pēc apjomīgiem attīrīšanas darbiem pludmales atkal ir drošas un gaida ūdens prieku cienītājus.

"Euronews" vēsta, ka no piesārņojuma visvairāk bija cietis Gvanabaras līcis, no kura paveras leģendārais skats uz Cukurgalvas kalnu un Kristus Pestītāja statuju. Ilgus gadus šeit peldēties nebija droši, tāpēc pludmales apmeklētāji varēja tikai vērot apkārtējos skatus un ļauties sporta aktivitātēm krastā. Taču šobrīd pēc visiem ūdens attīrīšanas pasākumiem ir droši peldēties arī iecienītajā līcī. Savukārt vietvara cer, ka pilsētā tagad tiks atjaunota peldēšanās tradīcija.

Vairāki gadi un simtiem miljonu eiro



2021. gadā Riodežaneiro štats savā pārvaldībā pārņēma neveiksmi cietušo ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju "Cedae", kas tika pārveidots par "Aguas do Rio". Jaunizveidotais uzņēmums, saņemot investīcijas 508 miljonu eiro apmērā, veica visus nepieciešamos darbus, lai novērstu neattīrītu notekūdeņu un citu atkritumu nonākšanu pilsētas pludmalēs.

Tika uzstādītas jaunas sūknēšanas iekārtas un atjaunota pilsētas notekūdeņu sistēma. Tāpat liels darbs tika paveikts, lai stipri piesārņotās Carioca upes ūdeņi vairs nenonāktu Gvanabaras līcī. To nodrošina jaunas attīrīšanas iekārtas. Turpretī vecās attīrīšanas iekārtas tika iztīrītas, izņemot no tām simtiem tonnu atkritumu. Daļa no tām netika tīrītas pat 50 gadus.

"Tagad, kad redzam straujās pārmaiņas vairākos Gvanabaras līča posmos, saprotam, ka iepriekš vienkārši pietrūka uzņēmības un nopietna darba," saka biologs Mario Moskatelli, kurš uzsver, ka lielās pārmaiņas ir notikušas vien dažu gadu laikā. Turpretī iepriekš ar piesārņojuma problēmu neveiksmīgi cīnījās gandrīz 10 gadus.

Moskatelli uzskata, ka nākamajos 15 gados viss Gvanabaras līcis, kas aptver četras pilsētas, varētu būt tikpat tīrs kā Riodežaneiro posms.

Peldētāji atgriežas Rio pludmalēs



Šobrīd cilvēki droši var peldēties ne tikai Guanabaras līcī, bet arī Botafogo, Flamengo un Kopakabanas pludmalēs. Vietējie zvejnieki ir novērojuši, ka peldētāji ar prieku atgriežas pludmalēs. Piemēram, Botafogo pludmale iepriekš nebija piemērota ūdens prieku baudīšanai, taču tagad arvien vairāk cilvēku izmanto iespēju šeit veldzēties.

Vēl pirms dažiem gadiem lielākā daļa Rio pludmaļu nebija piemērotas peldēšanai, savukārt 2023. gada 22. septembra rādījumi atklāja, ka peldēties var gandrīz visur. Šobrīd tikai divās pludmalēs joprojām nav ieteicams peldēties.

Vietējie iedzīvotāji iespēju atkal peldēties pilsētas pludmalēs šobrīd novērtē jo īpaši – Riodežaneiro ir pārņēmis kārtējais karstuma vilnis, tāpēc visi steidz veldzēties un baudīt ūdens priekus, kuri tik ilgi bija liegti.