Dienas ceļojumu foto: pelnu rituāls Etiopijā

Kamēr tālu zemju apskatīšana vēl nav plānos, bet vēlme izrauties no četrām sienām nekur nav zudusi, rubrikā "Dienas ceļojumu foto" piedāvājam ceļot virtuāli, apskatot dažādu pasaules vietu gan ikdienišķākos, gan spilgtākos momentus. Šoreiz ceļš vedis uz Etiopiju.

Surma ir vairāku cilšu (suri, mursi, mēnas) grupa, kas dzīvo Dienvidsudānā un dienvidrietumu Etiopijā un gadsimtiem ilgi nodarbojas ar liellopu audzēšanu. Saskaņā ar suri teiksmām, viņi šajā teritorijā ieradušies aptuveni pirms 200 gadiem no Nīlas upes ielejas, jau iepriekš skaidrots "Tūrisma Gidā". Suri kultūra pieprasa, lai vīrieši tiktu apmācīti kā karavīri un lopu gani. Ģimenes turību, starp citu, mēra pēc tai piederošo lopu skaita. Savukārt suri sievietes ir pazīstamas ar milzīgajām lūpu plāksnēm. Meitenēm lūpas tiek caurdurtas pusaudžu vecumā, un to dara māte vai kāda cita ģimenes sieviete. Lūpu plākšņu diametrs var sasniegt pat 40 centimetrus.

Vēl viena no suri ikdienas sastāvdaļām ir tradicionālās pelnu ceremonijas. Puiši, kuri sasnieguši vismaz sešu gadu vecumu, no pirkstu galiņiem līdz papēžiem noklājas ar pelniem, lai, kā paši uzskata, pasargātu sevi no nāvējošām slimībām, ko pārnēsā dažādi kukaiņi. Pēc viņu domām pelnu aromāts atbaida insektus, teikts "Vida Press".