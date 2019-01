Dienas ceļojumu foto: Zemnieki šķērso nebeidzamas, tuksnesīgas kāpas Bangladešā

Bangladešas, Jamunas upes apkārtnē, plešas milzīgas baltu smilšu kāpas, ko zemniekiem nākas regulāri šķērsot, ziemā dzenot savu ganāmpulku uz citām ganībām.

Foto: Vida Press

Tā kā ziemā upes ūdens līmenis krītas, veidojas plašas smilšu kāpas, kuras vietējie kopā ar saviem ganāmpulkiem šķērso, lai nokļūtu pļavās, kur dzīvnieki barojas. Govju un aitu gani dodas pa taku, reizēm arī braucot smagajā mašīnā, lai iebrauktu sliedi vairāk nekā 20 kilometru garumā un lopiņiem būtu vieglāk pa to iet.

Foto: Vida Press

Kā raksta "Vida Press", viņi šādi pārvietoties var tikai novembrī un februārī. Vietējam fotogrāfam Abdulam Mominam izdevies šo sirreālo skatu notvert fotogrāfijās, izmantojot dronu. "Tur izskatās kā tuksnesī, bet patiesībā tās ir kāpas. Jamuna ir viena no trim Bangladešas lielākajām upēm. Tā plūst no Himalajiem cauri Indijai uz Bangladešu. Dažviet tā var būt pat 20 kilometrus plata. Ziemas sezonā ūdens līmenis upē krītas, un tās gultnē veidojas milzīgas smilšu kāpas. Parasti zemnieki un aitu gani tās šķērso, ejot kājām, bet daži izmanto automašīnas, smagās mašīnas, skūterus vai pat velosipēdus, lai garo ceļu atvieglotu. Skaistie, smilšu veidotie raksti liek šim apvidum izskatīties pēc tuksneša – mitrās smiltis izskatās tumšas, bet sausās – baltas. Fotogrāfijās redzams, kā zemnieki dzen savus lopus uz attālajām pļavām. Izmantoju dronu, lai parādītu, kā smilšu kāpas izskatās no augšas – biju pārsteigts, cik tās ir iespaidīgas," stāsta Momins.