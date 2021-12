Dienu pirms lidojuma pozitīvs Covid-19 tests – kā rīkoties?

Aizvien sensitīvs jautājums tūrisma nozarē ir ceļošana pandēmijas laikā. Ceļotāji bieži nezina, kā labāk rīkoties situācijās, kas saistītas ar Covid-19 drošības pasākumiem. Latvijas Televīzijas raidījums "Revidents" kopā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) eksperti skaidro, kādi šobrīd ir ceļojumu nosacījumi un kā parūpēties par sava ceļojuma drošību, tostarp kā rīkoties, ja dienu pirms lidojuma tev ir pozitīvs Covid-19 tests.

PTAC Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja Santa Zarāne raidījumam skaidroja, ka tas, kā atgūt naudu vai mainīt lidojuma laiku, gadījumā, ja pasažierim pirms plānotā ceļojuma konstatēts pozitīvs Covid-19 tests, atkarīgs no aviokompānijas nosacījumiem. "Patērētājam pirms biļešu iegādes ir jāiepazīstas ar noteikumiem. Pandēmijas sākumā tādi noteikumi varbūt nebija gluži ierasti un saprotami, varbūt pat nebija paredzēti, taču tagad tādi noteikti ir," stāstīja Zarāne.

Apskatot dažādu Latvijā populāru aviosabiedrību mājaslapā pieejamo informāciju, raidījums secināja, ka, piemēram, nacionālā lidsabiedrība "AirBaltic" lidojumu datumus piedāvā mainīt visiem iegādātajiem biļešu veidiem. Tiesa, izvēloties dažus no tiem, par šo pakalpojumu būs jāpiemaksā vidēji 50 eiro.

Īrijas zemo cenu aviokompānija "Ryanair" atsevišķiem biļešu veidiem īpašas iespējas lidojumus mainīt vai atcelt nepiedāvā, taču klientus aicina iegādāties apdrošināšanu, lai būtu iespēja mainīt vai atcelt lidojumu.

Savukārt, cita zemo cenu aviokompānija "WizzAir" ir ieviesusi pakalpojumu, kuru var iegādāties papildus plānotajām aviobiļetēm. Tā cena, atkarībā no ceļojuma laika un bagāžas apmēriem, svārstās no nepilniem 9 līdz pat 120 eiro, un, to iegādājoties, lidojumus var mainīt un atcelt bez papildus maksas.

Tikmēr Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa" savā mājaslapā norāda, ka pandēmijas ietvaros lidojumu atcelšanu vai pārcelšanu padarījuši elastīgāku un katru jautājumu turpmāk jārisina atsevišķi, sazinoties ar klientu apkalpošanas centru lidsabiedrības mājaslapā vai zvanot uz norādīto tālruņa numuru. Šajā gadījumā vienīgi jāielāgo, ka "lidojumu atcelšanas un pārcelšanas elastība" neattiecas uz lidojumiem, kas iegādāti ekonomiskajā klasē ("Economy LIGHT" un "European Business Saver").

Taču papildu šādiem lidsabiedrību piedāvājumiem, protams, vēl ir iespēja ceļojumu apdrošināt. Tā, atkarībā no pakalpojuma sniedzēja, garantē drošību ceļojuma izmaiņu gadījumā un apdrošina gan dzīvību, gan bagāžu. PTAC pārstāve raidījumam stāstīja, ka šāda veida apdrošināšanas varētu būt vienīgais veids, kā sevi pasargāt no dažādiem pārpratumiem vai negadījumiem, dodoties ceļā.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, arī "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.