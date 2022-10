Dīvainākie lidostu drošības dienestu atradumi pasaulē

Kaut gan šķiet, ka pieredzējušos lidostu drošības dienestu darbiniekus vairs nevar pārsteigt ne kontrabandisti, ne parastie pasažieri, dažkārt tomēr viņiem nākas saskarties ar patiesi dīvainiem atradumiem – no indīgām čūskām un tarantuliem rokas bagāžā līdz tualetes papīra turētājam ieroča formā un maisam ar aļņa izkārnījumiem.

Pēc 2001. gada 11. septembra teroraktiem Amerikas Savienotājās valstīs lidostās visā pasaulē tika ieviesti daudz stingrāki drošības noteikumi, tos vēl vairāk pastiprināja pēc 2016. gada "Islāma valsts" kaujinieku uzbrukuma Briseles lidostā.

Tomēr cilvēki joprojām mēģina lidmašīnās ienest gluži neiedomājamas un nelikumīgas lietas. Saskarsme ar šādiem pasažieriem ir lidostu drošības dienestu darbinieku ikdiena, no viņu profesionalitātes un uzmanības atkarīgs pat tas, vai narkotiskas vielas nokļūs līdz melnajam tirgum. "El Dorado" starptautiskā lidosta Kolumbijas galvaspilsētā Bogotā un Horhe Čavesa vārdā nosauktā lidosta Peru galvaspilsētā Limā ir divas no Latīņamerikas noslogotākajām lidostām. Viens no iemesliem – Kolumbija un Peru ir lielākās kokaīna ražotājvalstis, tāpēc lidostu drošības komandas strādā 24 stundas diennaktī, lai izjauktu noziedznieku plānus. Neskatoties uz to, narkomafijas dara visu iespējamo, lai viņu produkcija nonāktu tirgū.

"National Geographic" piedāvās ieskatu Limas un Bogotas lidostu ikdienā raidījumā "Lidostas drošības dienests: augstākā klase" 19. oktobrī.



Diez vai visi pasažieri, kas mēģina savā rokas bagāžā uz lidmašīnas borta ienest rāpuļus, ir redzējuši šausmu filmu "Čūskas lidojumā". Taču lidostu drošības darbiniekiem pietiekami bieži nākas saskarties ar tiem, kas mēģina īstenot līdzīgu scenāriju dzīvē.

Piemēram, 2019. gadā Ņūarkas starptautiskajā ASV lidostā drošībsargi kāda vīrieša bagāžā atrada 38 centimetru garu gredzenveidīgu čūsku. Tikmēr Argentīnā kāds vīrietis gāja uz visu banku, cenšoties ienest lidmašīnā 250 indīgas čūskas. Izrādījās, ka viņa mērķis bija pārdot tās Spānijas tirgū. Par laimi, viņu plāniem nebija lemts īstenoties, tāpat kā kādam pasažierim Maiami lidostā, kurš tika pieķerts, mēģinot aizlidot kopā ar septiņām indīgām čūskām.

Amsterdamas Šipholas lidostas drošības darbinieki no kāda vācu pāra konfiscēja somu, kurā bija paslēpti 200 dzīvi tarantuli jeb putnu zirnekļi, kurus viņi mēģināja ievest Eiropā no Latīņamerikas. Jāpiebilst, ka šis pāris bija pieķerts līdzīgā situācijā Peru, toreiz zirnekļi bija ielikti kastītēs un paslēpti starp drēbēm viņu koferos. Visi kukaiņi, protams, tika konfiscēti, bet pārkāpējiem tika izvirzīta apsūdzība.

Jāpiemin, ka dažādās pasaules malās cilvēki tikuši pieķerti, mēģinot ievest citā valstī dzīvas eksotiskas zivis un putnus, zirnekļus, krokodilu mazuļus un citas radības. Šajā sarakstā ir pat parastais mājas kaķis, kuru reiz atrada, iepakotu kopā ar drēbēm. Pensilvānijas lidostas drošībsargi no pasažiera kofera izņēma sešus mēnešus vecu kaķeni vārdā Slima. Viņas saimniekiem, kas abi ir 21 gadu jauni, izvirzītas apsūdzības par nežēlīgu izturēšanos pret dzīvnieku, bet Slima nonāca vietējā patversmē.

