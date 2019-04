Dodoties dabā, atgādina par principu – ko atnesi, to aiznes

Tuvojoties aktīvajai tūrisma sezonai, Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) dabas takās un pie dažādiem apskates objektiem turpina izvietot kampaņas "#Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!" informatīvās zīmes, aicinot atpūtniekus aizdomāties par viņu radīto ietekmi uz dabu un atpūtas laikā radušos atkritumus pašiem aizvest prom, pastāstīja DAP komunikācijas un dabas izglītības nodaļas vadītāja Elīna Ezeriņa.

"Atpūta dabā Latvijā kļūst arvien populārāka, kas nozīmē, ka pieaug arī cilvēku radītā ietekme dažādos dabas objektos, tostarp aizsargājamajās teritorijās. Atkritumu apsaimniekošana dabas takās prasa lielus naudas un cilvēku resursus zemju īpašniekiem un dabas objektu apsaimniekotājiem," pauž DAP ģenerāldirektors Juris Jātnieks, uzsverot, ka dabā nav vietas atkritumu urnām, ko uzskatāmi apliecina Ziemeļvalstu pieredze. Turklāt jāpiebilst, ka bieži dabas takās nevar piebraukt ar transportu, kas apgrūtina teritorijas sakopšanu. Ļoti bieži atkritumiem dabā tiek klāt dzīvnieki – tie var savainoties un saindēties, un nereti iet bojā.

Kampaņu "#Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!" DAP kopā ar Pasaules dabas fondu (PDF) iesāka pērn rudenī, izvirzot ambiciozu mērķi – mainīt sabiedrības priekšstatus un uzvedību, arvien samazinot dabā izvietoto atkritumu urnu skaitu un piesārņojumu.

Informatīvās zīmes ar āpša attēlu, kas aicina savus radītos atkritumus aizvest prom no dabas teritorijas, šopavasar jau izvietotas vai drīzumā plānots izvietot Ragakāpas dabas parkā, pie Dunduru un Melnragu pļavu skatu platformām Ķemeru Nacionālajā parkā, stāvlaukumos pie Valguma ezera, Slīteres Nacionālajā parkā, dabas parkā "Abavas ieleja", Teiču dabas rezervātā pie Sildu takas un Kristakrūga skatu torņa, aizsargājamo ainavu apvidū "Augšdaugava" pie Vasargelišķu skatu torņa, Dinaburgas dabas takā, dabas parkā "Dvietes paliene", Aklā purva dabas takā un daudzos citos dabas tūrisma objektos.

DAP arī ir vērsusies pie Latvijas pašvaldībām, aicinot atbalstīt šo iniciatīvu un izvietot vienota dizaina zīmes arī to apsaimniekotajos objektos un vairākas novadu domes jau ir atsaukušās, piemēram, Carnikavas novada dome zīmes izlikusi dabas parkā "Piejūra". Norisinās arī sarunas ar akciju sabiedrību "Latvijas Valsts meži" par zīmju izvietošanu šī uzņēmuma veidotajos dabas tūrisma objektos, piemēram Teirumnieku purva takā, dabas liegumā "Stompaku purvi" un pie Čertoka ezera.

Ar saukli "#Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes" DAP un PDF aicina izvērtēt savus ieradumus, dodoties dabā. Proti, pirmkārt, pievērst uzmanību līdzi ņemamo produktu iepakojumiem, otrkārt, nenest līdzi neko lieku, lai nerastos vēlme no tā pusceļā atbrīvoties, treškārt, nemeklēt mazās atkritumu urnas pārgājienu maršrutos mežā, purvā vai citviet dabas objektos, bet gan nest tukšos iepakojumus sev līdzi un izmest tos lielajās atkritumu tvertnēs, piemēram, stāvlaukumos.

Patlaban ļoti bieži tā vietā, lai veidotu un paplašinātu dabas tūrisma infrastruktūru vai rūpētos par dabas vērtību saglabāšanu, DAP darbiniekiem nākas takās lasīt atkritumus un pat atjaunot tīši bojātas kāpnes un pat labierīcības. Lai gan situācija gadu no gada uzlabojas, DAP ikvienu aicina apzināties savas rīcības sekas un sākt ar it kā tik vienkāršo rīcību – ko atnesi, to aiznes.

