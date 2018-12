Ekspedīcija 'Fjallraven Polar': balsojuma līderis Latvijas pretendentu vidū – saldenieks Čampa

Pašlaik pilnā sparā norit pieteikšanās "Fjallraven Polar" – tā ir 300 kilometru ekspedīcija uz pašiem Skandināvijas ziemeļiem ar 200 apmācītiem kamanu suņiem. Arī no Latvijas šim balsojumam pieteikušies vairāki entuziasti. Līdz šim līderpozīcijās izvirzījies saldenieks Mārtiņš Čampa.

"Fjallraven Polar 2019" ir starptautisks projekts, ko 1997. gadā aizsāka Ake Nordins (zviedru tūrisma inventāra zīmola "Fjallraven" dibinātājs) un viens no atpazīstamākajiem suņu pajūgu braucējiem pasaulē Kents Fjellborgs. "Fjallraven Polar" ir ekspedīcija aiz polārā loka, kuras laikā tiek šķērsoti 300km suņu pajūgā. No Signaldalenas Norvēģijā līdz Vakarajarvī Zviedrijā. Šīs ekspedīcijas laikā 20 dalībnieki no visas pasaules gidu, apmācītu suņu un "Fjallraven" inventāra pavadībā izbauda pilnu polāro dabas asortu klāstu, guļot teltīs, vērojot ziemeļblāzmu un sadzīvojot ar "nelielo diskomfortu, ko rada nemitīga atrašanās apmēram -30 grādu temperatūrā," portālam "Delfi" skaidro Čampa.

Mārtiņa Čampas konkursa balsojuma video pieteikums, kas tapis ar operatora Reiņa Kauliņa palīdzību:

Visi pretendenti tiek sadalīti 10 grupās atkarībā no izcelsmes valsts. Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija un Zviedrija ir apvienotas vienā, "Nordic east" grupā. Šobrīd starp "Nordic east" reģiona dalībniekiem atrodami pieci latvieši. Visaugstāk pašlaik ticis tieši saldenieks.

"Pats šim projekta pieteikumam kaldināju plānus jau labu laiku, savlaicīgi sagatavoju pieteikuma video. Galvenokārt vilina ziema, siltākās bērnības atmiņas saistās ar nebeidzamu bradāšanu pa sniega kupenām, hokeju uz aizsaluša ezera un šļūkšanu no kalna. Maģistrantūras studiju laikā Somijā sapratu, kas ir īsta ziema un cik krāšņa un neskarta daba kļūst ietērpjoties viscaur baltā. Protams milzīgs vilinājums ir atstāt nospiedumu vēsturē, projektā dalību ik gadu nodrošina tikai 20 laimīgajiem, savukārt pieteikumu skaits ir milzīgs - pērn pieteicās gandrīz 5000 pretendentu. Baltiešiem jāsacenšas ar lielām nācijām, piemēram, zviedriem un somiem, tas ir nedaudz negodīgi," uzskata Čampa.

"Neslēpšu, ka dalība šajā projektā ir mans sapnis, esmu piedzīvojumu kārs, taču daudzie pienākumi un atbildības ne vienmēr ļauj izrauties no ikdienas steidzīgās rutīnas. Kā jau minēju vienā intervijā, ja tikšu projektā, šis būs lielisks stāsts, ko pastāstīt bērniem pie ugunskura, piebilda saldenieks.

Balsot par Mārtiņu iespējams šeit.

