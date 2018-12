Ērgļu viduslaiku pils teritorijā izveidota lapene, no kuras raudzīties uz Ogres upes lokiem

Biedrība "Ērgļu sirds" 15. decembrī pulksten 12 Ērgļu novada iedzīvotājiem un viesiem pasniegs īpašu dāvanu – Tīzenhauzenu dzimtas dārgumu, proti, sargsuņus un lapeni, no kuras paveras brīnišķīgs skats uz Ogres upes lokiem. Uz tās jumta ērti iekārtojies ērglis no Ērgļu ģerboņa, bet lapenes griesti atgādina skaistas vēstures grāmatas vizuālo atvērumu.

Gan Ērgļu sargsuņi, gan skaistā lapene ir tapusi projekta "Ērgļu viduslaiku pils teritorijas labiekārtošana" laikā. Projekta mērķis bija izveidot Ērgļu viduslaiku pils teritoriju par patīkamu atpūtas vietu Ērgļu novada iedzīvotājiem, kā arī vizuāli interesantu un pievilcīgu apskates objektu Ērgļu novada viesiem. "2015. gada rudenī, sanākot kopā Ērgļu bijušajiem un esošajiem iedzīvotājiem, tika aizsākta tradīcija ik mēnesi tikties, lai uz brīvprātības principa, ar patiesu mīlestību pret savu dzimto novadu kopīgi domātu un darītu lietas Ērgļu attīstības vārdā. 2016. gada pavasarī tika dibināta biedrība "Ērgļu sirds". Biedrības nosaukums atspoguļo pirmo nopietno ideju, kuru biedrībai ir izdevies realizēt – ir piešķirta jauna dzīvība Ērgļu viduslaiku pils teritorijai, kura ir iekļauta valsts nozīmes kultūras pieminekļu sarakstā. Turklāt tā atrodas pašā Ērgļu sirdī un glabā sevī gadsimtiem krātu spēku un ticību, ka Ērgļi pastāvēs vēl daudzus gadsimtus," stāsta biedrības "Ērgļu sirds" valdes locekle un projekta vadītāja Lelde Gangnuse-Bērziņa.

Galvenie Ērgļu viduslaiku pils teritorijas objekti un simboli būs Ērgļu sargsuņi – to izgatavošanai tika izmantoti metāla stieņi, kuru kopējais svars ir 244 kilogrami. Turīgā Tīzenhauzenu dzimta šajā pilī saimniekojusi 400 gadus. Leģenda vēsta, ka Tīzenhauzenu dzimtas dārgumi vēl joprojām ir atrodami pils pazemē un tos sargā divi lieli dzelzīs kalti suņi. Ērgļu apkārtnes iedzīvotāji uzskata –kamēr vien šie dārgumi tiks nosargāti, pastāvēs arī Ērgļi. Tīzenhauzena sargsuņi ir vācu dogu šķirnes suņi, kas tiek uzskatīti par lielākajiem un spēcīgākajiem suņiem pasaulē. Vācu dogi pieder pie senākajām suņu dzimtām, tāpēc apgalvojums, ka tieši šie suņi reiz varēja būt Tīzenhauzenu ģimenes suņi, ir uzskatāms par ticamu. Šie suņi sevī iemieso gan drošību un uzticību, gan pārliecību, draudzību un saimnieka mīlestību, tāpēc Ērgļu iedzīvotāji tic, ka šī suņa galvas noglāstīšana ir veids, kā iegūt suņu un to saimnieku Tīzenhauzenu labvēlību un viņu bagātības.

Foto: Publicitātes attēli

Dāvanas pasniegšanas pasākuma svinīgajā daļā apmeklētājus priecēs Ērgļu pūtēju orķestris diriģenta Pētera Leiboma vadībā. Īpašu pagodinājumu ar savu klātbūtni šim notikumam izrādīs arī divi vācu dogu šķirnes suņi. Pasākuma laikā pirmo reizi plašākai sabiedrībai tiks izrādīts projekta videoklips. Pēc svinīgās dāvanas nodošanas ikviens interesents tiks aicināts uz pasākuma neoficiālo daļu Stacijas telpās. Tur būs iespēja neformālā gaisotnē uzzināt vairāk par pašu projektu, dalīties savos iespaidos par labiekārtoto Ērgļu viduslaiku pils teritoriju, nofotografēties ar majestātiskajiem suņiem, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus suņu saimniecei Gunitai Blūmanei par šīs šķirnes suņiem un to dzīvesveidu.

Projekta realizāciju ar līdzfinansējumu 9508,31 eiro apmērā atbalsta arī Ērgļu novada pašvaldība. Projektam ir piešķirts LEADER (mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai) programmas publiskais finansējums 37227,90 eiro apmērā.

Ērgļi, kas atrodas 40 kilometru no Madonas un 100 kilometru attālumā no Rīgas, ir sens, apdzīvots centrs, kura tuvākajā apkaimē koncentrēti daudzi pilskalni un senkapi. Rakstītos avotos Ērgļi pirmoreiz minēti 14. gadsimtā. Šīs apdzīvotās vietas liktenis cieši saistīti ar fon Tīzenhauzenu dzimtu, kuras pārvaldījumā Ērgļu pils atradās vairākus gadsimtus, sākot no 1322. gada. Latvijas kultūras vēsturē Ērgļu pusei ir liela nozīme kā tautā ievērojamu latviešu dzimtenei – pavisam netālu no kādreizējās Ērgļu viduslaiku pils atrašanās vietas pasaulē nācis un pašreizējā memoriālā muzeja "Braki" teritorijā savu mūžu pavadījis latviešu literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis. Ērgļu apkaimē dzimuši un strādājuši arī pazīstamie mūziķi, latviešu mūzikas kultūras pamatlicēji brāļi Jurjāni. Ko apskatīt apkārtnē, ja ceļi veduši uz Ērgļiem, meklē te.