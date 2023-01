Ētisku apsvērumu dēļ aviokompānija aicina pasažierus atteikties no pusdienām

"Japan Airlines" (JAL) jau kopš 2020. gada izmēģina koncepciju, kura paredz iespēju laicīgi atteikties no pusdienām lidojuma laikā. Uzsverot, ka atteikties no maltītes ir ētiska izvēle, aviokompānija plāno piedāvāt šādu iespēju visos reisos, vēsta "The Independent".

Saskaņā ar Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) datiem, pasažieru lidojumi rada aptuveni sešus miljonus tonnu atkritumu gadā. 20 procenti no tiem ir neizlietota pārtika un dzērieni.

Atsakoties no pusdienām lidojuma laikā, pasažieriem ir ne vien iespēja mazināt pārtikas atkritumus, bet arī piedalīties labdarībā. Par katru izlaisto ēdienreizi JAL sola ziedot noteiktu naudas summu skolu ēdināšanas programmām jaunattīstības valstīs.

Aviokompānija uzsver, ka iespēja atteikties no pusdienām ir saistīta ar ilgtspējību un labdarību. Savukārt, pasažieriem tiek nosūtīti informatīvi e-pasti. "Vēlamies iepazīstināt ar "JAL Ethical Choice MealSkip Option" jauno koncepciju, kura dod iespēju atteikties no maltītes, lai baudītu miegu lidojuma laikā." Šī opcija pieejama visos reisos, tikai tā jāreģistrē 25 stundas pirms lidojuma. To var atrast sadaļā "No Meal" (bez ēdienreizes).

"Lūdzam izmantot šo iespēju, ja vēlaties atpūsties lidojuma laikā un vienlaikus palīdzēt mums samazināt pārtikas izšķērdēšanu," raksta aviokompānija.

Kaut arī sociālajos medijos daudzi pasažieri pauž sašutumu par šādu iespēju, tomēr aviokompānija uzsver, ka aicina attiekties no maltītes īso vai nakts lidojumu laikā. "Pakalpojumu, kas palīdz mazināt pārtikas izšķērdēšanu, vienlaikus ļaujot pasažieriem mierīgi atpūsties, augstu novērtē klienti, kas lido nakts reisos," informē aviokompānija.

Arī citas aviokompānijas pēdējos gados mēģina cīnīties ar pārtikas izšķērdēšanu. Piemēram, šobrīd biznesa klases pasažieriem iespēju izlaist ēdienreizi piedāvā arī aviokompānija "Delta Air Lines".