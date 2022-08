'Fjällräven Classic' pārgājiens – dabas entuziastiem un piedzīvojumu meklētājiem

Šodienas trauksmainajā, steidzīgajā un ar informāciju pārblīvētajā pasaulē mēs aizvien vairāk tiecamies pie dabas, lai patvertos tās mierā, klusumā un brīvībā. Viens ir doties pastaigās un izzinošos pārgājienos vairāk vai mazāk zināmā vidē tuvāk un tālāk no mājām, kas cits – apzināti mesties piedzīvojumā un doties tur, kur daba ir cilvēka rokas neskarta. Šādu, līdz kaulam izdzīvotu neskartas dabas esamību, gūst pārgājiena "Fjällräven Classic" dalībnieki, kas vairāku dienu garumā mēro ceļu pa ainaviskiem apgabaliem daudzviet pasaulē.

Pārgājiena organizators ir zviedru uzņēmums "Fjällräven", kuru pat tie, kas nav pazīstami ar pārgājiena preču zīmoliem, atpazīst pēc uzņēmuma logo vārda nesējas – polārlapsas. Šī apdraudētā suga jau apmēram gadsimtu ilgi atrodas uz izmiršanas robežas, un klimata pārmaiņu dēļ problēma kļuvusi vēl nopietnāka. Tādēļ kā simbols tā nozīmē ne tikai zīmola mērķi ražot izturīgu un ilgstpējīgu tūrisma apģērbu un aksesuārus, bet arī mērķi attīstīt interesi un ieaudzināt cilvēkos pietāti pret dabu, kā arī mudināt ikvienu rīkoties atbildīgi pret to. Turklāt, kas interesanti, Zviedrijā par polārlapsu sauc pieredzējušus pārgājienos gājējus un piedzīvojumu meklētājus.

Šī atgriešanās pie dabas bez liekām ierīcēm, atstājot aiz muguras visus ikdienas pienākumus un ņemot līdzi tikai pašu nepieciešamāko, kas kārtīgi salikts vienā mugursomā, ir "Fjällräven Classic" pārgājiena būtība. Tu guli teltī, gatavo ēdienu dabā un savā tempā ej kopā ar citiem interesentiem un dabas entuziastiem, baudot skaistas ainavas un dabas mežonīgumu.

"Fjällräven Classic" pārgājienu koncepcija aizsākās Zviedrijā 2005. gadā, ar mērķi iedvesmot cilvēkus vairāk doties ārā un atjaunot saikni ar dabu. Pēc aizvien pieaugošā dalībnieku skaita, Zviedrijā notiekošais pārgājiena maršruts tika papildināts ar jaunu Dānijā, bet ar laiku tiem pievienojās vēl citi, un tagad tie notiek arī Amerikas Savienotajās valstīs, Korejā, Lielbritānijā un Vācijā.

Pavisam drīz – no 12. līdz 19. augustam – notiks "Fjällräven Classic" 110 kilometrus garais pārgājiens Zviedrijā pa vienu no neskartākajām teritorijām visā Eiropā. Ceļš nav viegls; tas sākas no Nikaluokta ciema un ved uz Abisko, daļēji pa tā saucamo Karaļa taku aiz Polārā loka. Ejot pa šo maršrutu, visapkārt ir milzīgs plašums, ūdenskritumi, episkas kalnainas ainavas, līkumotas upes un iespēja satikt ziemeļbriežus.

Augusta beigās pārgājienu entuziasti tiksies Amerikas Savienotajās valstīs, lai ceļotu pa Kolorādo kalniem, septembrī – lai piedalītos jaunā maršrutā pa Skotijas kalniem, bet oktobrī – Džedžu salā Korejā.

"Fjällräven Classic" nav vienīgais zīmola organizētais pārgājienu pasākums neskartā dabā ar unikāliem skatiem un piedzīvojumiem. Nupat, nupat – augusta sākumā – noslēdzās "Fjällräven Vandortura" Ungārijā – piecu dienu pārgājiens pa Balatona apkārtni, bet rudenī sāksies pieteikšanās "Fjällräven Polar" – 300 kilometrus garam piedzīvojumam pa Arktiku vairāk nekā 100 kamanu suņu pavadībā.