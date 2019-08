Foto: 'airBaltic' ar īpašu dāvanu godina Baltijas ceļa 30. gadadienu

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" 21. augustā īpašā pasākumā starptautiskajā lidostā Rīga pulcēja partnerus un darbiniekus, lai godinātu Baltijas ceļa 30. gadadienu, kas tiks atzīmēta 2019. gada 23. augustā. Pasākuma laikā tika izrādītas visas ar Baltijas valstu karogiem rotātās lidmašīnās, kā arī veltīta dziesma.

Pasākuma laikā lidsabiedrība kopā ar mūziķiem no visām Baltijas valstīm – Latvijas grupu "Instrumenti", dziedātāju no Lietuvas Jazzu un Igaunijas grupas "Ewert and the Two Dragons" līderi Evertu Sundju pasniedza Latvijai, Lietuvai un Igaunijai dāvanu – dziesmu "Via Baltica", kas veltīta Baltijas ceļa 30. gadadienai. Jaunās dziesmas mūzikas autors ir Reinis Sējāns ("Instrumenti"), bet teksta autors ir latviešu dzejnieks Marts Pujāts. Jaunā dziesma aicina atcerēties, cik vērtīga ir brīvība, pēc kuras šīs trīs tautas ilgojās, kopīgi veidojot Baltijas ceļu, un nodot šo atziņu no paaudzes paaudzē.

Šajā pasākumā pirmo reizi līdzās tika izrādīti visu trīs "Airbus A220-300" lidmašīnu krāsojumi ar Baltijas valstu nacionālo karogu motīviem kā "airBaltic" izcelsmes un piederības simboli Baltijas reģionam.

Foto: DELFI

Valsts prezidents Egils Levits uzsver: “Augusts Latvijai, Igaunijai un Lietuvai ir brīvības un mūsu īpašās – Baltijas likteņkopības mēnesis. Pirms trīsdesmit gadiem Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un visur pasaulē teju katrs baltietis tolaik sirdī un domās bija Baltijas ceļā – par savu un tuvinieku brīvību, par visu triju Baltijas valstu neatkarību.”

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss norāda: "Mēs esam lepni rīkot šo pasākumu par godu Baltijas ceļam – unikālai, miermīlīgai demonstrācijai, kas parādīja pasaulei, cik ļoti apņēmīgi un vienoti ir cilvēki Baltijā, cenšoties atgūt savu brīvību. Kopīgi ar lieliskiem partneriem mēs esam radījuši īpašu lidmašīnu krāsojumu sēriju un dziesmu, lai godinātu šī vēsturiskā notikuma gadadienu un demonstrētu Baltijas valstu vienotību."

Foto: Publicitātes foto

1989. gada 23. augustā norisinājās unikāla un miermīlīga politiskā demonstrācija. Aptuveni divi miljoni cilvēku sadevās rokās, izveidojot vairāk nekā 600 kilometru garu cilvēku ķēdi no Igaunijas galvaspilsētas Tallinas caur Rīgu līdz Viļņai Lietuvā. Baltijas ceļš demonstrēja Baltijas valstu vienotību centienos iegūt brīvību un neatkarību no Padomju Savienības.