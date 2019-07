Foto: 'airBaltic' lidmašīna nokrāsota Igaunijas karoga krāsās un tai dots Tallinas vārds

Ņemot vērā aizvien pieaugošo Latvijas lidsabiedrības "airBaltic" pakalpojumu popularitāti Igaunijā,"Magnetic MRO" telpās, kas atrodas Lenarta Meri Tallinas lidostā, "Airbus A220-300" tika radīts īpašs krāsojums. Tagad lidmašīnu ar reģistrācijas numuru YL-CSJ rotā Igaunijas karoga krāsas, kā arī tā nodēvēta galvaspilsētas Tallinas vārdā. Pirmdien, 1. jūlijā, pulksten 6.35 lidmašīna ielidoja Rīgā no Tallinas.

Lai radītu šo mākslas darbu, 15 profesionāli krāsotāji strādāja 1000 stundas. Kopumā krāsošanā tika izmantoti 250 litri grunts, krāsas un lakas, krāsotā slāņa biezumam veidojot 120 mikronu jeb 0,12 milimetrus.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss norāda, ka lidmašīna Igaunijas karoga krāsās ir kā dāvana Igaunijas pasažieriem."airBaltic" 2019. gada pirmajos piecos mēnešos uz un no Igaunijas pārvadājusi vairāk nekā 210 000 pasažieru. Salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn lidsabiedrība Igaunijā pārvadājusi par 31 procentu vairāk pasažieru uz galamērķiem tās maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, Krievijā, NVS un Tuvajos Austrumos. Ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu Tallinā, lidsabiedrība ir stiprinājusi savu klātbūtni tur, piedāvājot vairāk tiešos reisus no Tallinas lidostas. Papildinot maršruta karti ar trīs jauniem tiešajiem lidojumiem šajā gadā, aviokompānija tagad kopumā no Tallinas piedāvā tiešos reisus uz 12 dažādiem galamērķiem.

"airBaltic" nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot ērtus savienojumus no Rīgas uz plašo galamērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2019. gada vasaras sezonā "airBaltic" ir uzsākusi lidojumus no Rīgas uz Dublinu, Štutgarti un Ļvovu, kā arī uz Kosu un Menorku.