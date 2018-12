Foto: Daugavpilī tiks atvērta bezmaksas slidotava ar īpašām ledus trasēm

Tiem, kas noilgojušies pēc ziemas priekiem, vērts apsvērt ideju par Daugavpils apmeklējumu, kur aukstās sezonas laikā tiks atvērta bezmaksas slidotava, "Tūrisma Gids" pastāstīja Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras tūrisma konsultante Karolina Dedele.

Bezmaksas slidotava sāks uzņemt aktīvās atpūtas cienītājus 8. decembra vakarā, un tā darbosies līdz 2019. gada 10. martam.

Foto: Daugavpils pilsētas dome

Īpaši jāizceļ arī 120 metrus garos ledus celiņus, pa kuriem nesteidzīgi varēs baudīt ziemas vilinājumu. Kā minēts Latgales plānošanas reģiona mājaslapā, tā ir šāda veida vienīgā slidotava Baltijā.

Foto: Daugavpils pilsētas dome

Darba dienās aktīvākie tiek gaidīti no pulksten 14 līdz 22. Slidotavas profilaktiskā apkalpošana no pulksten 16 līdz 17 un 19 līdz 20. Savukārt brīvdienās interesenti tiek gaidīti no pulksten 11 līdz 22, kad slidotavas profilaktiskā apkalpošana no pulksten 13 līdz 14, 16 līdz 17, 19 līdz 20. Ikviens aicināts nākt ar savām slidām, bet tiem, kam nepieciešams, svarīgi zināt, ka pie slidotavas slidas varēs saņemt bez maksas.

Foto: Daugavpils pilsētas dome

Vērts piebilst, ka 8. decembrī Vienības laukumā notiks arī pilsētas egles iedegšana un Rūķu namiņa atvēršana. Vienības laukumā no pulksten 11 līdz 15 darbosies Dzīvnieku sēta, kur varēs apskatīt aitas, trusīšus, ponijus, kazlēnus un alpakas. Savukārt pulksten 16.30 notiks Daugavpils teātra aktieru teatralizēts uzvedums "Kā ruksīši Ziemīšus glāba", bet pēc tam, pulksten 17, tiks iedegta pilsētas galvenā egle. Svinīga pasākuma laikā notiks riņķa rotaļdejas pie egles kopā ar Daugavpils skolu audzēkņiem un nacionālo biedrību pārstāvjiem.