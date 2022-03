Foto: Igaunijas brīnums – milzu leduslauks Somā nacionālajā parkā

Igaunijā, netālu no Pērnavas, atrodas neparasts un skaists dabas objekts – Somā nacionālais parks. Vasarā tas pievilina pārgājienu cienītājus, bet pavasarī, kad plūdu laikā purvi un mežs ir zem ūdens, te var vizināties ar laivām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Somā (Soomaa (igauniski) – purvu zeme) atrodas starp Pērnavu un Vīlandi, apmēram pusotras stundas braucienā no Tallinas un divarpus stundas – no Rīgas. Parku izveidoja 1993. gadā ar mērķi aizsargāt unikālo mežu un purvus, un pēc 20 gadiem tas tiek uzskatīts par vienu no pasakainākajām un interesantākajām vietām Baltijā.

Visa gada garumā tūristi var staigāt pa meža takām un pa purviem, atpūsties pirtīs, vērot dzīvniekus, piedalīties fototūrēs. Bet visvairāk tur patiks kanoe un citu laivu cienītājiem.

Parkā esošajām upēm ir zemi krasti, tāpēc pavasara pali ir ļoti spēcīgi un plaši. Tieši šajā laikā īstie laivošanas fani dodas uz Somā, jo palu laikā tur var vizināties praktiski jebkur – sākot ar mežiem un pļavām un beidzot ar māju pagalmiem.

Foto: Kenno Soo/Ekspress Meedia

Lai nokļūtu parkā tieši plūdu maksimuma laikā, uzmanīgi jāseko līdz laikapstākļiem un pareizi jāizskaitļo laiks. Labākajos gados ūdens var pārklāt par 150 kvadrātkilometrus lielu platību. Piemēram, šogad augstākais ūdens līmenis Somā bija 25. februārī, kad Rīzas novērošanas punktā diennakts vidējais rādītājs pacēlās līdz 297 centimetriem. Ar aukstuma atgriešanos līmenis sāka kristies, bet ūdens – sasalt. Un tagad Somā izskatās pēc milzīga ledus lauka, pa kuru var pārvietoties ar slidām vai ragaviņām.