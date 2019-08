Foto: Rīgā piestājusi varenā superjahta 'Black Pearl'

Viena no pasaulē diženākajām buru jahtām, proti, "Black Pearl" jeb tiešā tulkojumā no angļu valodas "Melnā Pērle", par vienu no saviem pieturpunktiem izvēlējusies Latviju, piestājot arī Rīgas ostā.

106 metrus garā trīsmastu buru jahta tiek uzskatīta par vienu no izmēros diženākajām savā kategorijā, skaidrots portālā "Super Yacht Times". Superjahtu, uz kuras vienlaicīgi var izmitināt 12 viesus, būvējusi privāto jahtu būvkompānija "Oceanco", ūdenī tā nonākusi 2016. gadā, bet 2018. gadā – pie sava īpašnieka.

Kā ziņots "Forbes", jahta pieder gāzes magnātam no Krievijas – Oļegam Burlakovam.

"Black Pearl" starptautiskajā superjahtu konkursā "Boat International Media's World Superyacht Awards" 2019. gadā ieguvusi arī gada buru jahtas statusu. Konkursa tiesneši uzteikuši tās efektivitāti, ņemot vērā, ka neraksturīgi saviem izmēriem tā var šķērsot okeānus bez pilītes degvielas, jo pilnībā tiek izmantoti alternatīvie enerģijas avoti, piemēram, buru audeklā integrēti saules paneļi. Visas buras, kuru kopējā platība ir 2900 kvadrātmetru, iespējams pacelt septiņās minūtēs. Šī jahta kalpo kā jauns nozares etalons, skaidrots "Daily Mail".