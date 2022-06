Foto: Rīgas ostā piestājis lielākais šosezon pieteiktais kruīza kuģis

Piektdien, 10. jūnijā, Rīgas ostā vienlaikus viesojas trīs kruīza kuģi, no vakardienas – arī lielākais no šosezon pieteiktajiem, kruīza operatora "Royal Caribbean Cruises" iespaidīgais laineris "Voyager of the Seas". Rīgā tas ieradies pirmo reizi, informē Rīgas brīvostas pārvalde.

"Voyager of the Seas" ir 311 metrus garš, 37 metrus plats, un 63 metrus augsts. 15 stāvu augstais kruīza kuģis uz klāja vienlaikus var uzņemt līdz pat 3840 pasažieriem.

Ievērojot pandēmijas piesardzības pasākumus, kruīza kuģi šajā sezonā neceļo ar pilnu pasažieru skaitu. Tā, piemēram, šajā reisā uz Rīgu desmit dienu kruīza ietvaros ir atceļojuši 900 tūristi, lielākā daļa no ASV, bet daudz pasažieru ir arī no Lielbritānijas, Dānijas, Brazīlijas, Meksikas un citām pasaules valstīm.

Ņemot vērā kuģa iespaidīgos kuģa izmērus un iegrimi, kuģis pietauvots pie KS Terminal piestātnēm Krievu salā. Plānots, ka "Voyager of the Seas" Rīgas ostu šosezon kopumā apmeklēs deviņas reizes.

Savukārt Rīgas centrā, pie Pasažieru termināla piestātnēm, šorīt pietauvoti vēl divi kruīza kuģi – 219 metrus garais portugāļu kruīza kompānijas "Mystic Invest" kuģis "Vasco da Gama" un 136 metrus garais zem Madeiras karoga kuģojošais "Ocean Majesty", kuri abi šodien uz Rīgu atveduši vēl 528 tūristus. Abi šie kruīza kuģi Rīgā bijuši arī iepriekš.

Apskatīt visus trīs ienākušos Rīgas ostas ciemiņus ikvienam būs iespējams arī pie jūras vārtiem uz Mangaļsalas mola, vērojot to atiešanu piektdien, 10. jūnijā:

pulksten 15.30 Rīgas ostu atstās "Ocean Majesty",

ap pulksten 17 – "Vasco da Gama",

ap pulksten 18 "Voyager of the Seas".



Mēneša laikā kopš kruīza sezonas sākuma Rīgas ostā kruīza kuģi ienākuši jau 16 reizes, atvedot pie mums 9140 tūristus no visas pasaules.

Rīgas brīvostas pārvalde jau vairākus gadus sadarbībā ar tūrisma un kruīza nozares pārstāvjiem un starptautiskajām organizācijām mērķtiecīgi strādā, lai popularizētu Rīgu kā pievilcīgu un drošu kruīzu kuģu galamērķi un piesaistītu aizvien jaunu kruīza operatoru interesi par ceļošanu uz Rīgu.

Rīgas brīvosta ir aktīvs starptautisko kruīza organizāciju Cruise Europe, Cruise Lines International Association, Baltic Ports Organization, The International Association of Cities and Ports (AIVP) un International Association of Ports and Harbors biedrs.