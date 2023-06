Foto: Slepkavam pa pēdām. Romā tagad var piekļūt Jūlija Cēzara noduršanas vietai

Pateicoties jaunizveidotam gājēju celiņam, Romas iedzīvotāji un viesi tagad pirmoreiz var nokļūt vietā, kur tika nodurts Romas imperators Jūlijs Cēzars.

Vienā no dzīvākajiem šodienas Romas krustojumiem atrodas četri dievnami, kas datēti ar 3. gadsimtu pirms mūsu ēras.

Gadu desmitiem praktiski vienīgie, kas varēja šos dievnamus apskatīt tuvumā, bija kaķi, kas vazājās pa šo tā saukto "svēto teritoriju", kas atradās pašā malā vietai, kur 44. gadā pirms mūsu ēras tika nogalināts Jūlijs Cēzars.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Pateicoties juvielierizstrādājumu kompānijas "Bulgari" finansiālajam atbalstam, šo dievnamu grupa kļuvusi pieejama publikai.

"Mēs atrodamies vietā, kurai ir liela vērtība, tai skaitā no vēsturiskā viedokļa, jo aiz diviem no šiem dievnamiem ir Pompejas teātra rajona aizmugurējā siena, kur, kā mēs zinām no vēstures avotiem, tieši sava pretinieka Pompeja skulptūras pakājē tika nogalināts Jūlijs Cēzars," skaidro Romas kultūras mantojuma vadītājs Klaudio Parīzi Presiče.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Jaunie koka celiņi "Svētajā rajonā" ir ērti arī invalīdiem un bērnu ratiņiem. Tiem, kas nevar nokāpt pa kāpnēm no ietves, ierīkots lifts. Objekts apmeklētājiem pieejams katru dienu, izņemot pirmdienu un atsevišķu lielu svētku laikā; ieejas biļetes cena – 5 eiro.