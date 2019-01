Foto: Stindzinošs sals Niagāras ūdenskritumu pārvērtis īstenā ledus valstībā

Niagāras ūdenskritums skaists ir visos gadalaikos, tomēr ziemā sals mēdz pašu ūdenskritumu un tuvējo apkārtni pārvērst īstā ziemas pasakā. Tā noticis arī šonedēļ, un gan sociālo tīklu lietotāji, gan mediji steidz apbrīnot skaisto notikumu un iemūžināt mirkli.

Kā minēts CNN, temperatūra šajās dienās Niagāras ūdenskrituma apvidū noslīdējusi līdz pat - 20 grādiem pēc Celsija, un aukstais laiks varētu turpināties turpmākās divas nedēļas.



Niagāras ūdenskritumu veido trīs ūdenskritumu grupa, kas sastāv no Amerikāņu ūdenskrituma, Pakava jeb Kanādiešu ūdenskrituma un Līgavas plīvura. Amerikāņu pusē ierīkoti gājēju celiņi un skatu tornis, kā arī Vēju alas dabas taka, kas aizved līdz Līgavas plīvura ūdenskrituma lejasdaļai, bet Kanādas pusē ir izvietotas vairākas skatu platformas un takas, kas ved uz telpu zem ūdenskrituma, "Tūrisma Gids" ziņoja jau iepriekš

Dārdošais ūdenskritums izveidojies Niagāras upē, kura savieno Ēri un Ontario ezerus. Burvīgs skats paveras, kad no krītošās ūdens masas izveidojas bieza migla, kura liek cilvēkam vēlreiz pārdomāt, vai tiešām itin visur un visam ir saredzamas un novelkamas robežas. Par "dārdošo ūdeni" šo vietu nodēvējuši indiāņi.

Var jau, protams, strīdēties no kuras puses – ASV vai Kanādas – Niagāra ir labāk apskatāma, taču, patiesībā, lai izbaudītu ūdenskrituma skaistumu un sajustu sejā tā šļakatas, tas jāvēro no ūdens, braucot ar kuģīti "Maid of Mist". Ūdenskritums apskatāms visos gadalaikos, taču, lai izvairītos no tūristu pūļiem, iesakām turp doties pavasarī vai rudenī.