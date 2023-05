Foto: Unikāla pieredze viesnīcā Āfrikā – brokastis žirafu kompānijā

Ceļojums daudziem nozīmē gūt īpašu pieredzi arī naktsmītnē, un tā vien šķiet, ka viesnīca "Giraffe Manson" Nairobi, Kenijā, pacēlusi šo latiņu nebijušos augstumos, piedāvājot saviem viesiem ar vienu roku dzert rīta kafiju, ar otru glaudīt savvaļas žirafes kaklu, kas izlocījies pa ēdamzāles logu.

"Giraffe Manor" jeb "Žirafu muiža" ir ekskluzīva dizaina viesnīca "The Safari Collection" viesnīcu tīkla ķēdē, kas piedāvā vienu no unikālākajām nakšņošanas pieredzēm pasaulē – satikšanos ar šiem majestātiskajiem dzīvniekiem. "Giraffe Manor" misija ir ne tikai nodrošināt izsmalcinātu viesmīlības pakalpojumu, bet arī ilgtermiņā aizsargāt Rotšildu žirafes, jo savulaik šī suga bija ļoti apdraudēta, bet nu to skaits savvaļā ir palielinājies. "The Safari Collection" sadarbojas ar Žirafu saglabāšanas fondu ("Giraffe Conservation Foundation") – vienīgo pasaulē, kas koncentrējas tikai uz žirafu aizsardzību.